|Я щас лопну от смеха!!!! Мэрия, прекрати!
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4.02 09:13 | 456
|Смотрю, сегодня, начиная с 11 часов дня, резко посыпались комментарии к моему посту про Коррупцию в Правительстве Москвы.
Это как раз про то, где чиновники незаконно выдали ГПЗУ на строительство жилых домов на 11-ой Парковой, 46 на месте детского сада (строит "Инград").
Все комментарии, якобы, от жителей района - все поддерживают стройку жилых домов (там кстати вырублено 504 дерева). Ну вот, думаю, налетели проплаченные мэрией блогеры)))
Я открываю пост и читаю комментарии. Да смотрите сами:
А-ха-ха!
Эти дуралеи копипастят свои комментарии вместе с текстом задания и информацией об оплате!!!!
Два верхних комментария одинаковые. Фамилию застройщика Авдеева перепутали на Андреева!!
Это пять!
Комментарии пришли с IP
195.200.245.93 - это компания ООО "НетАссист" (Россия и Украина).
188.163.103.9 - это Киевстар
83.219.136.109 - это tis-dialog.ru
82.145.220.53 - opera.com
91.212.248.179 lutacom.net (Украина)
Кто что знает об этом? Это боты или люди зарабатывают на платных комментариях?
Вот аккаунты в соцсетях, с которых пришли два комментария с информацией об оплате:
https://vk.com/id291306666
https://vk.com/id291284230
Всем давно известно, что мэрия платит блогерам за хвалебные комментарии. Но чтобы так пропиарить мой пост о коррупции в Правительстве Москвы - это просто подарок!
Почитайте этот пост внимательно: http://sev-izm.livejournal.com/137435.h
На момент написания этого поста комментарии не удалены: http://sev-izm.livejournal.com/137435.h
Ну что ж, поможем ботам распространить информацию))
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