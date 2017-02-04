Смотрю, сегодня, начиная с 11 часов дня, резко посыпались комментарии к моему посту про Коррупцию в Правительстве Москвы.



Это как раз про то, где чиновники незаконно выдали ГПЗУ на строительство жилых домов на 11-ой Парковой, 46 на месте детского сада (строит "Инград").



Все комментарии, якобы, от жителей района - все поддерживают стройку жилых домов (там кстати вырублено 504 дерева). Ну вот, думаю, налетели проплаченные мэрией блогеры)))



Я открываю пост и читаю комментарии. Да смотрите сами:











А-ха-ха!

Эти дуралеи копипастят свои комментарии вместе с текстом задания и информацией об оплате!!!!

Два верхних комментария одинаковые. Фамилию застройщика Авдеева перепутали на Андреева!!





Это пять!



Комментарии пришли с IP

195.200.245.93 - это компания ООО "НетАссист" (Россия и Украина).

188.163.103.9 - это Киевстар

83.219.136.109 - это tis-dialog.ru

82.145.220.53 - opera.com

91.212.248.179 lutacom.net (Украина)



Кто что знает об этом? Это боты или люди зарабатывают на платных комментариях?



Вот аккаунты в соцсетях, с которых пришли два комментария с информацией об оплате:

https://vk.com/id291306666



https://vk.com/id291284230





Всем давно известно, что мэрия платит блогерам за хвалебные комментарии. Но чтобы так пропиарить мой пост о коррупции в Правительстве Москвы - это просто подарок!



Почитайте этот пост внимательно: http://sev-izm.livejournal.com/137435.h tml Не зря мэрия забеспокоилась! Там уголовка светит за злоупотребление полномочиями при выдаче ГПЗУ застройщику.



На момент написания этого поста комментарии не удалены: http://sev-izm.livejournal.com/137435.h tml



Ну что ж, поможем ботам распространить информацию))