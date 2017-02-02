Кириенко дал команду уничтожить народный мемориал Немцову на месте его убийства.

Это очень круто. Мне даже не вериться, что это не плохая мелодрама, а реальность. Все дело в том, что Кириенко всей (!) своей карьерой обязан Немцову.

Этот комсомольский вожак горьковчан (первый секретарь горковского обкома комсомола на излете совка) болтался как говно в проруби пока не обнаружил себя (барабанная дробь!) банкиром!

И как так получилось-то, что он банкир? А просто. Губернатор Немцов (дело прошлое) пожалел бедолагу и помог ему: разместил счета области (бюджет) в его банке. Так заработал первые деньги наш доблестный коммунист (разумеется - бывший) Сережа Кириенко.

Дальше - больше. Он (Боря) два дня (!) уговаривал меня назначить Кириенко директором НОРСИ (нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области). Я наотрез отказывался: нет опыта, нет базового образования и т.д. Немцов кричал, просил, грозился пойти к Ельцину... Я (был грех) - сдался.

Не проработал Кириенко и года в должности директора, как Немцов (тогда - первый вице-премьер) потащил его к Черномырдину: назначать первым заместителем, а потом - и министром топлива и энергетики. Как не назначить: он же директор профильного предприятия.

Так появился не московской арене этот пострел... Теперь он уничтожает память о своем благодетеле. Прав был Боря или не прав - не мне судить... Но если бы не он - то никакого киндерсюрприза близко бы не было в Москве. Таких как Серожа (бывшей комсы) - пруд пруди по всей Руси Великой...

Ах, не Кириенко дал команду? Да что вы говорите? А кто? Неужто начальник Гормоста? Ему-то это зачем? И уж то верно, что у Кириенко хватило бы, небось, власти остановить этот беспредел и дать людям спокойно и мирно почтить память хорошего человека.

Подождите, эта гнида еще и марш памяти Немцова запретит. Ох, говорил я Немцову - змею ты пригрел Боря... Нет, говорит, назначай директором и делу конец. И тут Серенкий бочком, бочком в мой кабинет проскальзывает. Улыбается во весь рот. Бодренький такой, думает, что обаятельный...

Грех на мне, братцы. Назначил я его. Уговорил меня Борис.