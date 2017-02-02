Друзья.

Мой друг был зверски избит в очереди на запись в школу. В первый класс. Сейчас так. Живая очередь по 3-е суток.



Мой друг был зверски избит в ночь с пятницы на субботу и он жив – это все, что я пока могу сказать о его здоровье в интересах следствия.



Мой друг был зверски избит человеком, стоявшим в той Очереди среди других родителей, которые хотят, чтобы их ребенок вырос замечательным и добрым, и которые за период дежурства прекрасно запомнили друг друга и весь инцидент.



Внимание, отсюда будет интересно. Потому что это прямо детектив.



ИТАК:



-Группа родителей, стоявших в той Очереди, на следующий день взахлеб ВРАЛИ. Версии были такие: «он пропал, а потом появился избитый», «он долго общался с домофоном , наверное позвонил не туда и потом пришел избитый», «он был пьян, а потом мы вызвали скорую»



- Да, он был пьян. Как и многие там. Потому что он пришел стоять в дебильной кем-то организованной Очереди в ночь на субботу. С 0 до 3х. Мороз -12. Стояли, как можно догадаться, в основном мужики и конечно БЫЛО у всех.



- Мы отработали все версии домофона и соседей. Да, возможно кому-то покажется, что мы делаем чужую работу, но нет – кто надо ее не делает, так что она наша. Так вот, это точно не соседи, потому что:



-У нас есть видеозапись, где прекрасно видно, как от группы людей, дежурящих в Очереди, отделяются два человека. Один из них безошибочно по походке и по времени мой друг. Второй, вместе с ним заходящий в подъезд, в котором потом все стены были в крови, - коренастый, ниже на голову и в шапке с помпоном;



- ..через 7 минут выходит помпон, а еще через 3 - шатаясь выходит мой друг. Уже избитый



- ..избитый целенаправленно и с удовольствием. С полностью отбитым левым глазом, заплывшим правым, залитый кровью от сломанного носа, порванной брови и нижнего(!) века, которое тоже потом зашивали; с разбитой головой, лишенный координации



- ..выходит и идет обратно к тем людям из Очереди, на глазах у которых он в итоге и падает из-за повреждений головы. Так вот, эти Люди Из Очереди нам до сих пор ВРУТ.

....

Вероятно это не первый случай, когда родителей одноклассников связывает круговая порука, но чтобы еще на стадии зачисления и с НЕОТВРАТИМОЙ вероятностью уголовного наказания… Причём и для тех, кто даёт ложные показания.

Не знаю ребята, вы кого покрываете?

Вот такой ваш идеальный Папа - Герой?

Бьющий лежащих людей по лицу ногами, потому что просто нравится?

Хотите с таким психопатом учиться 11 лет?..

И вы правда хотите, чтобы ваш ребёнок вырос замечательным и добрым?

.....

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Почему били? А из-за прописки. Кому-то из "постоянных" не понравилась чья-то "временная".

В общем, Очередь одобрила



***

В процессе написания выяснилось, что не все из той очереди в 186-ю школу в курсе последствий «драки», которую они «не хотели бы афишировать».

Ну ок, Очередь, теперь вы все знаете..



Только вот и мы. Знаем.



Друзья, просто прошу об этом рассказать. Ну так нельзя просто