Узнал, что Максима Каца выгнали из Яблока. Надо отдать должное Максиму - он мастер политического троллинга. Высший пилотаж - умение "взламывать" уязвимости, доводя своими "улучшениями" до ступора работу того, что до его участия хотя бы работало. Вспомним КС. Своими правками о регламенте работы Максим Кац изрядно загасил желание многих людей работать в координационном совете оппозиции. Т.е. формально все верно - регламент нужен. Но регламент-то нужен для работы! А после истязания регламентом никому работать уже и не хотелось. Вспомним транспортные идеи Максима для Москвы. Кто бы спорил, что транспортную систему нужно улучшать. А теперь бывшие пассажиры маршруток по полчаса мерзнут на остановках и думают, где же Кац их провел, в какой момент это вообще случилось. Такие же мысли обуревают разоренных парковочными штрафами автомобилистов, пытающихся втиснуться в утренний вагон метро. С Навальным у Максима случился конечно провал, т.к. штаб Навального как только почувствовал попытки взломать процесс, с Максимом расстался. И вот теперь "Яблоко". Ну не гениально ли - троллить "Яблоко" его же лозунгом. Яблочники всегда говорили "вступайте к нам и меняйте к лучшему". И вот Максим и его сторонники начали вступать. Для стабильного болота "Яблока" такое массовое вступление - хуже некуда. Причем, обратите внимание, и здесь Максим троллит самое работающее. Ибо к Митрохину может и можно предъявлять претензии, но не к тому, что он мало делает. Это человек, который лично до сих пор помогает по всем протестам, сам в них участвует и их организует. защищает парки и скверы, дворы. Носится, помогая жителям, почище любого горпроектовца. Но сместить хотят не какое-нибудь бессмысленное тихое региональное отделение, а пашущее московское. Я не знаю, специально Максим Кац улучшает многое так, что оно ухудшается, или случайно, но его талант в этой области не могу не отметить. Гений.