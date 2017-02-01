Мэру Москвы С.С.Собянину Ilya Yashin 243 2.02 11:30 |243 Только что передали в мэрию Москвы письмо с призывом согласовать Марш Бориса Немцова 26 февраля в центре Москвы.



Мэру Москвы С.С.Собянину



Господин мэр!



27 февраля 2017 года исполняется два года с того дня, когда в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, был убит наш товарищ и соратник, известный российский политик Борис Немцов.

Мы ставим Вас в известность о том, что в очередную годовщину этого чудовищного преступления намерены провести «Марш Бориса Немцова». Эта мемориальная и в то же время политическая акция планируется нами на выходной день, 26 февраля. Мы намерены пройти шествием по тому же маршруту, по которому шли 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса – от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост — с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели. Многие члены оппозиционных партий и движений, гражданские активисты, правозащитники, деятели культуры и искусства уже сейчас выразили желание принять участие в подготовке акции. Официальное уведомление будет подано в мэрию Москвы в установленные законом сроки.

Господин мэр, Вы, как глава исполнительной власти в Москве, по закону должны обеспечивать на подконтрольной Вам территории реализацию конституционного права граждан нашей страны на проведение мирных демонстраций. Поэтому мы рассчитываем, что различные структуры Правительства Москвы, находящиеся в Вашем прямом подчинении, окажут всяческую помощь и поддержку как на стадии подготовки «Марша Бориса Немцова», так и непосредственно во время его проведения по вышеуказанному маршруту. Со своей стороны, мы готовы гарантировать, что акция 26 февраля будет носить исключительно мирный характер, и на всех этапах подготовки и проведения акции готовы к сотрудничеству и координации с уполномоченными представителями Правительства Москвы.



Алексеева Л.М., Ахеджакова Л.М., Бардин Г.Я., Быков Д.Л., Гудков Г.В., Гудков Д.Г., Давидис С.К., Жук В.С., Иртеньев И.М., Кара-Мурза В.В., Лукашевский С.М., Мерзликин К.Э, Милов В.С., Мирзоев В.В., Навальный А.А., Пономарев Л.А., Прохорова И.Д., Рубинштейн Л.С., Рыжков В.А., Рыклин А.Ю., Сатаров Г.А., Слабунова Э.Э., Черкасов А.В., Шальнев А.С., Яшин И.В.



01.02.2017 Обсудить в блоге автора