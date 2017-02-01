Активист вонючий! stalic 934 1.02 18:03 |934

Героиня ролика - депутат Мосгордумы всех созывов, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, которая (обратите внимание!) с отличием окончила курс «Бюджет в государственном секторе» Гарвардского университета, поэтому должна на отлично разбираться в вопросах госзакупок онкопрепаратов, о которых мы говорим последние два месяца.





И вдруг депутат Л.Стебенкова прямой речью подтверждает мысль очень похожей на заказуху статьи о том, что Леонид Михайлович пал жертвой (Как? уже?!) непопулярных решений:



"Леонид Печатников дал поручение проанализировать список закупок, и неожиданно выявился факт присутствия в нем отличных от списка Минздрава препаратов... Их цена составляла чуть ли не половину стоимости тендеров… Анатолий Махсон ранее был главным онкологом, почему же он допустил такой факт?"



Фактически, Л.Стебенкова переворачивает с ног на голову все события и дезинформирует своих избирателей , выгораживая вице-мэра Москвы Л.М.Печатникова и пытаясь обелить его после вскрывшейся истории с завышением цен на госзакупки онкопрепаратов.

Когда А.Н.Махсон был главным онкологом столицы, то препарат Иринотекан закупался Москвой по 518 рублей. А когда Москва под руководством вице-мэра Печатникова Л.М. стала закупать тот же самый Иринотекан по 5 844 рубля, Анатолий Махсон пошел искать правды в мэрию, в результате чего его больница была переведена в бюджет, в нее направили гоп-проверку, а самого Махсона уволили.



Все события подробно описывались в этом блоге буквально он-лайн. По документам официального сайта zakupki.gov.ru выяснилось, что всего по 11 онкопрепаратам превышение цен составило 844 млн рублей. Десятки тысяч граждан возмущались вскрытыми фактами завышения цен при госзакупке лекарств и распространяли мои статьи. Подключились СМИ и начался скандал, который не удалось заглушить ни ложью, ни личными нападками. И появились первые результаты.



Представляю, каким вонючим активистом Людмила Стебенкова теперь называет меня. Хотя, вполне может быть, что после вчерашних новостей о том, что В.В.Путин потребовал у правительства проверить госзакупки медикаментов и передать в правоохранительные органы материалы по аукционам с высокими ценами, ее мнение изменится и депутат Л.Стебенкова будет клеймить уже совсем других врагов московского здравоохранения.

Но что бы она не заговорила начиная с сегодняшнего дня, давайте запомним, что всего несколько дней назад депутат Мосгордумы отождествило московское здравоохранение и вице-мэра столицы, потому что выступила не в защиту интересов бессовестно обворованных больных раком москвичей, а в защиту Л.М.Печатникова.

[ Принтскрины статьи для надежности ]



Чтобы помочь Людмиле Васильевне Стебенковой направить депутатскую энергию в русло защиты законных прав Москвичей и против расхитителей бюджета здравоохранения города Москвы, мы решили опубликовать еще одну порцию документов, полученных в результате анализа сайта госзакупок.

Правда, на этот раз мы решили рассмотреть не закупки лекарств для онкобольных, а в высшей степени странное увеличение расходов на техобслуживание медтехники.

Представляете себе, Людмила Васильевна, какую больницу не возьми, кругом, за редким исключением, РАСХОДЫ ВЫРОСЛИ В ТРИ И БОЛЕЕ РАЗА всего за один год.

Что случилось? Если ссылаться на модернизацию, то она уже прошла. Или обслуживающему персоналу зарплату увеличили в три раза? Так почему же мы ничего не слышали об этом? Вот документы, Людмила Васильевна. У Вас Гарвард за спиной и четыре депутатских срока, не халам-балам, сидите уже пятый. Кто, если не Вы, сможет разобраться во всем финансовом благополучии некоторых фирм?



[ Документы для депутата Л.Стебенковой ]



Ну, как вам? Тендеры на 450 млн рублей в 2015-м, полтора миллиарда в 2016-м, и уже ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ наших с вами рублей в 2017-м году. Вы заметили, как медицинская техника стала работать сначала в три раза продуктивнее, а потом еще в четыре? Понимаете, что о вас, ваших детишках, родителях, стали заботиться в 12 раз лучше?



Так распространяйте же скорее эту хорошую новость среди своих друзей и подписчиков ! Здесь уже никакого Махсона и сведение личных счетов не приплетешь - это абсолютно чистые, проверенные цифры, взятые из абсолютно легального, публичного, официального источника информации - сайта госзакупки.ру.



А если среди моих читателей есть жители московского района Печатники, то было бы хорошо, если бы именно вы, избиратели Л.В.Стебенковой, направили ей официальные письма, приложив документы. Пусть разбирается и отвечает по существу - это ее прямая обязанность. Начнет заниматься отписками - перешлите их, пожалуйста, мне. Опубликуем и пусть вся Россия видит, кто на чьей стороне и кого защищает.



Ну, а под конец, хотите посмеяться? Вы же помните, как в декабре, в ответ на наши разоблачения, департамент здравоохранения Москвы направил грандиозную, восемнадцатую за год проверку в 62-ю больницу? И проверяющие там считали перчатки и обнаружили недостачу 0,5 мл спирта при каждом уколе?

Так вот! Вчера некоторые врачи пошли в ДЗМ по поводу этой проверки. Не то объяснительные писать, не то с материалами знакомиться. А им там и говорят:

- Кыш, кыш отсюда! Идите, чтобы вас даже и не видели! У нас здесь и ФСБ, и Следственный Комитет! Не до вас сейчас!

Скучно им стало говорить о проверке 62-й, самих петух, прямо неудобно сказать, в какое место клюнул!



Так вот, для сотрудников, которые в эти дни ведут проверку по закупкам медикаментов в городе Москве, мы подготовили еще одну, просто отличную таблицу. А что? Вас послали проверять медикаменты, а вы, заодно, принесете в папках результаты и по техобслуживанию медтехники. Вот же - все готово! Просто сличите каждую строку таблицы с данными сайта Госзакупок, распечатайте красиво, шапку напишите и выводы. Нужна будет еще помощь - обращайтесь, поможем с удовольствием. Надеюсь, вчерашнее поручение В.В.Путина правительству придаст вам, товарищи, энтузиазма!



[ Документы для проверяющих, сводная таблица ]



PS Очень важное. Помните, я писал еще об одной девушке, у которой, как и у моей дочери, рак обнаружили во время долгожданной беременности? К сожалению, министр здравоохранения РФ В.И.Скворцова не посчитала необходимым опускаться до проблем какой-то там сироты. Зато в дело вмешался депутат Госдумы А.Л.Огуль и врачи 62-й больницы.







Посмотрите, какую больницу они чуть не "оптимизировали"! Теперь-то уже не посмеют.



Химиотерапевт Д.Л.Строяковский изучил ее проблему и уже сегодня, может быть, прямо в эти минуты ей делают операцию. Кто умеет - помолитесь за нее и за золотые руки врачей. Кто не умеет - просто пожелайте успехов и здоровья им всем - и врачам, и девушке, и ее будущему ребенку. Потому что ребенка будут сохранять! После операции, начиная с 13-14-й недели беременности, когда плацента сформируется и станет надежной преградой для любых ядов, ей начнут применять химиотерапию. Сама молодая женщина настроена очень решительно, уверенна в победе. Всем бы нам такую стойкость духа и настолько сильную веру!



PS Завтра мне исполняется 55 лет. Уже который год я в этот день отключаю телефон, потому что он трезвонит каждый раз, когда руки по локоть в фарше или только что опустил мясо в казан.

Поэтому, разрешите, я вас попрошу? Вы меня с днем рождения не поздравляйте и в комментариях здоровья не желайте.

Вы лучше распространяйте эту статью - это будет самым лучшим подарком и мне, и всем нам, и здоровью грядущих поколений. Потому что только ваша поддержка, только ваше неравнодушие позволили сдвинуть эту глыбу алчности, махинаций и бесчестия с места.

Если не ослабим наши усилия, то наведем порядок хотя бы в одной, но такой важной сфере, как здравоохранение. А как там получится дальше - вернется ли коррупция, начнут ли снова грабить наш бюджет - будет зависить только от нашего неусыпного контроля за действиями чиновников. Мне бы очень хотелось еще при жизни посмотреть, как терпеливое, покорное, безмолвное население превращается в настоящих, ответственных граждан. И пусть потом кто хочет шипит нам в ухо "Активист вонючий!" Обсудить в блоге автора