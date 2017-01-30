Скандал вокруг Вороненкова Политджойстик 1371 30.01 10:57 |1371 В руководстве КПРФ раскол относительно отмежевания от бывшего депутата ГД от этой партии Дениса Вороненкова. Лидеры партии не могут определиться, как реагировать, так как на карту поставлено не только участие в президентских выборах, но и результаты осенних выборов в регионах России и более того - кто станет лидером КПРФ после ухода Зюганова от активного управления.

…

Скандал возник после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что два российских экс-депутата КПРФ дали показания о госизмене бывшего президента страны Януковича. 22 января в эфире телеканала «1+1» он сказал, что по этому вопросу было допрошено два депутата Госдумы: «Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева». Подразумевается, что ими стали до недавнего времени бывший депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев и бывший коммунист Денис Вороненков. Если с Пономаревым было всё понятно давно, и он частый гость на украинских каналах и очевидно в ГП Украины, то Вороненков – это новая вводная.



Старая гвардия КПРФ, имевшая с Вороненковым, как говорят, финансовые взаимоотношения, надеется, что скандал рассосется и не выплывут новые компрометирующие их обстоятельства. «Какие он может дать показания — он не настолько близко знаком с Януковичем», — сказал зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин и добавил, что он сомневается, что «депутат может что-то сделать не в интересах государства». Однако, молодое крыло коммунистов настаивает на жестком отмежевании от Вороненкова и наказании функционеров, отвечавших за кадровую политику, остерегаясь разрастания скандала и появления новых показаний Вороненкова уже о порядках, царящих в КПРФ, хотя для падения рейтинга коммунистов на выборах Президента в 2018 году будет достаточно и раскрутки предательства Вороненковым Донбасса. И беспокоятся они не зря и дело, конечно, не Януковиче, а в том, что для КРПФ эта тема одна из наиболее электорально выигрышных и безопасных. А уж свидетельства Вороненкова о том, что в партии можно купить депутатские мандаты утопит любого кандидата на любых выборах, в том числе и региональных осенью. Такое развитие событий повлияет и на выбор кандидата на президентские выборы в 2018 году и на выбор нового лидера КПРФ после них. Вот такие ставки. Обсудить в блоге автора