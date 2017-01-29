В Петрозаводске прошли одиночные пикеты в поддержку историка Юрия Дмитриева, который встретил сегодня свой 61 день рождения в 100 метрах от пикетчиков, в СИЗО. Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии. "Россия-24" даже фильм состряпала, где показала "фото из дела", от которых тут же открестился карельский следком. В общем, Дело Дмитриева "шьётся" в лучших традициях времени, которое он изучает: http://activatica.org/blogs/view/id/3096/title/v-petrozavodske-proshli-pikety-v-podderzhku-yuriya-dmitrieva



















