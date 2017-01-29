|Свободу Эмилю Курбединову!
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29.01 13:38 | 776
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В Крыму 26 января симферопольский судья Белинчук арестовал на 10 суток якобы за "публичную демонстрацию экстремистской символики" на его странице Vkontakte известного адвоката Эмиля Курбединова.
Э.Курбединов был и остается защитником во многих политических уголовных делах в Крыму после его аннексии. В частности, защитником многих преследуемых крымских татар.
Ситуация с защитой по политическим уголовным делам в Крыму, число которых растет, вообще, довольно сложная. В Крыму происходит своего рода "чеченизация" - похищения и убийства, наглое попрание даже формы закона. В такой обстановке желающих всерьез противостоять произволу власти мало, тем более, что наиболее последовательные оппоненты оккупационной власти просто покинули Крым.
Именно это и стало причиной его задержания и ареста, а также изъятия всей цифровой техники, очевидно, содержащей адвокатскую тайну.
Я не говорю про абсурдность российского антиэкстремистского законодательства и, в частности, статьи КоАП, карающей за публичную демонстрацию экстремистской символики, не говорю про полную безосновательность и незаконность признания Хизб ут-Тахрир террористической организацией в России.
Но, повторяю, "демонстрация символики" лишь предлог для неприкрытого и наглого давления на адвоката.
Свободу Эмилю Курбединову!
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