В Крыму 26 января симферопольский судья Белинчук арестовал на 10 суток якобы за "публичную демонстрацию экстремистской символики" на его странице Vkontakte известного адвоката Эмиля Курбединова. Э.Курбединов был и остается защитником во многих политических уголовных делах в Крыму после его аннексии. В частности, защитником многих преследуемых крымских татар. Ситуация с защитой по политическим уголовным делам в Крыму, число которых растет, вообще, довольно сложная. В Крыму происходит своего рода "чеченизация" - похищения и убийства, наглое попрание даже формы закона. В такой обстановке желающих всерьез противостоять произволу власти мало, тем более, что наиболее последовательные оппоненты оккупационной власти просто покинули Крым.

Приезжающие из других регионов адвокаты не могут быть полноценным решением проблемы - все-таки такая организация защиты слишком сложна и дорога и, поэтому, не годится в качестве общего правила. Впрочем, задержание на днях в Крыму адвоката Николая Полозова показывает, что и с этим частичным решением крымские власти намерены бороться.

Роль Эмиля Курбединова, с принципиальной правозащитной позиции осуществлявшего на месте, в Крыму, защиту многих жертв уголовных репрессий трудно в этой связи переоценить. Именно это и стало причиной его задержания и ареста, а также изъятия всей цифровой техники, очевидно, содержащей адвокатскую тайну.

Формальным основанием стали старые, 2013-го года, фото и видео с символикой Хизб ут-Тахрир, найденные в ВК Курбединова.















Я не говорю про абсурдность российского антиэкстремистского законодательства и, в частности, статьи КоАП, карающей за публичную демонстрацию экстремистской символики, не говорю про полную безосновательность и незаконность признания Хизб ут-Тахрир террористической организацией в России.

Но в Украине эта организация абсолютно легальна. В момент совершения деяния, т.е. в момент размещения фото и видео в интернете, что случилось еще до аннексии, это действие было совершенно правомерным с любой точки зрения. После аннексии Курбединов никаких действий по распространению символики не осуществлял. Но, повторяю, "демонстрация символики" лишь предлог для неприкрытого и наглого давления на адвоката.

Такое откровенное преследование адвоката в связи с его профессиональной деятельностью даже для России явление пока необычное, хотя порочные и преступные практики нередко сначала являются локальными, а потом распространяются по всей стране. Свободу Эмилю Курбединову!