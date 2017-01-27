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Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
Алексей Навальный
27.01 21:19 |  число просмотров 1981

Прочитал утром в газете и не поверил своим глазам: ну даёт депутат.

Оказывается герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича.

Как стало известно «Ъ», бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. О том, что по этому делу допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде господина Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте, а в феврале в ГПУ планируют завершить все следственные действия.

По данным «Ъ», господин Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Господин Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством.
...
По словам источника «Ъ», близкого к ГПУ, Денис Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича». Собеседник «Ъ» не исключил, что по итогам этой беседы господин Луценко предъявил господину Януковичу обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска.
http://kommersant.ru/doc/3202203

Чувак голосовал и за присоединение Крыма и ввод войск на Украину поддерживал вместе со своей фракцией.

В 2014 году раздавал комментарии СМИ, что меня надо посадить, потому что «вор должен сидеть в тюрьме». А раз не посадили — значит, законодательство в РФ не репрессивное.

В 2015 году, когда мы мониторили всех депутатов для кампании 20, у этого деятеля, находящегося на госслужбе с 1995 года (в том числе в прокуратуре), обнаружились:

- 5 квартир общей площадью 1088 м2,

- 2 гаража,

- дача 887 м2 с нежилым помещением 189 м2,

- самая большая квартира 446.4 м2 находится на улице Тверская в городе Москве и стоит около 300 миллионов рублей,

- еще одна чуть более скромная квартира 226.6 м2 располагается на пересечение Рублевского и Можайского шоссе, в элитном жилом комплексе,

- автопарк депутата выглядит так:

И это всё с официальным доходом в 2,4 миллиона рублей.

Вот ровно то, о чем я говорил во вчерашнем ролике про свои доходы. То есть, получается, я зарабатываю в два раза больше, чем этот Воронёнков, но дальше съемной квартиры пока не продвинулся, а этот дядя живёт так, как может жить только долларовый мультимиллионер.

Вдобавок к этому у скромняги депутата обнаружился «наградной» пистолет.

Ну и, понятное дело, свою диссертацию он украл.

Какой это был прекрасный патриот и борец с украинскими бандеровцами. Голосовал за все резолюции своей партии на эту тему. Как и жена его — депутат-единоросс Максакова.

Межфракционный союз: депутаты-супруги Вороненков (КПРФ) и Максакова (Единая Россия)

В марте 2015, спустя месяц после событий в Дебальцево на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин — один из главных лицемеров, верещавших про распятых детей Славянска.

А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолёте переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные.

Теперь, вот, показания даёт о том, что Янукович — изменник.

То есть Янукович, конечно, изменник, тут сомнений нет. Но, блин, не Вороненкову с супругой это утверждать.

Прекрасный и поучительный пример. Коррупционеру и жулику любая идеология подходит. Сегодня он «освобождает Донбасс от русофобов», завтра будет давать показания об измене Януковича киевскому суду. Послезавтра — участвовать в пресс-конференции в Вашингтоне на пару с таким же «оппозиционером» Пономарёвым, получавшим деньги от Суркова «за лекции».

И со всеми так будет: лишат здесь бабла — завтра от Хирурга до Дмитрия Киселёва и от Железняка до Жириновского будут рассказывать, как они с самого начала пальцы за спиной скрещивали.
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