|Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
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27.01 21:19 | 1981
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Прочитал утром в газете и не поверил своим глазам: ну даёт депутат.
Оказывается герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича.
Как стало известно «Ъ», бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. О том, что по этому делу допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде господина Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.
Чувак голосовал и за присоединение Крыма и ввод войск на Украину поддерживал вместе со своей фракцией.
В 2014 году раздавал комментарии СМИ, что меня надо посадить, потому что «вор должен сидеть в тюрьме». А раз не посадили — значит, законодательство в РФ не репрессивное.
В 2015 году, когда мы мониторили всех депутатов для кампании 20, у этого деятеля, находящегося на госслужбе с 1995 года (в том числе в прокуратуре), обнаружились:
- 5 квартир общей площадью 1088 м2,
- 2 гаража,
- дача 887 м2 с нежилым помещением 189 м2,
- самая большая квартира 446.4 м2 находится на улице Тверская в городе Москве и стоит около 300 миллионов рублей,
- еще одна чуть более скромная квартира 226.6 м2 располагается на пересечение Рублевского и Можайского шоссе, в элитном жилом комплексе,
- автопарк депутата выглядит так:
И это всё с официальным доходом в 2,4 миллиона рублей.
Вот ровно то, о чем я говорил во вчерашнем ролике про свои доходы. То есть, получается, я зарабатываю в два раза больше, чем этот Воронёнков, но дальше съемной квартиры пока не продвинулся, а этот дядя живёт так, как может жить только долларовый мультимиллионер.
Вдобавок к этому у скромняги депутата обнаружился «наградной» пистолет.
Ну и, понятное дело, свою диссертацию он украл.
Какой это был прекрасный патриот и борец с украинскими бандеровцами. Голосовал за все резолюции своей партии на эту тему. Как и жена его — депутат-единоросс Максакова.
В марте 2015, спустя месяц после событий в Дебальцево на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин — один из главных лицемеров, верещавших про распятых детей Славянска.
А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолёте переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные.
Теперь, вот, показания даёт о том, что Янукович — изменник.
То есть Янукович, конечно, изменник, тут сомнений нет. Но, блин, не Вороненкову с супругой это утверждать.
Прекрасный и поучительный пример. Коррупционеру и жулику любая идеология подходит. Сегодня он «освобождает Донбасс от русофобов», завтра будет давать показания об измене Януковича киевскому суду. Послезавтра — участвовать в пресс-конференции в Вашингтоне на пару с таким же «оппозиционером» Пономарёвым, получавшим деньги от Суркова «за лекции».
И со всеми так будет: лишат здесь бабла — завтра от Хирурга до Дмитрия Киселёва и от Железняка до Жириновского будут рассказывать, как они с самого начала пальцы за спиной скрещивали.
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