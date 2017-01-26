|Про мое задержание в Крыму
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26.01 10:59 | 1207
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По поводу сегодняшнего «инцидента», назовём это так.
Все началось с оказания мной юридической помощи Ильми Умерову, которого ФСБ России преследует за высказанное им мнение.
В рамках оказания юридической помощи, я принимал участие в судебных заседаниях, писал официальные заявления в ряд государственных органов.
И вот в сентябре прошлого года следователь ФСБ по делу Ильми Умерова Игорь Скрипка вознамерился меня допросить, причём не абы про что, а именно по обстоятельствам оказания мной Ильми Умерову юридической помощи, что вообще-то прямо запрещено законом и охраняется адвокатской тайной.
И вот уже по второму разу дело попало к судье Можелянскому в Киевский районный суд, который в отсутствие меня и моих адвокатов принял решение разрешить следователю ФСБ меня допросить. Только это решение суда, хоть и было вынесено, в законную силу не вступило — мной и моими адвокатами были поданы апелляционные жалобы. Таким образом, до рассмотрения наших жалоб Верховным судом Крыма это решение суда первой инстанции не подлежит исполнению в принципе.
И нет бы дождаться рассмотрения апелляции, аккурат после моего возвращения в Крым из Страсбурга, где я в ПАСЕ говорил как раз о давлении на адвокатов в Крыму, следователь ФСБ принимает незаконное решение осуществить принудительный привод меня на допрос.
По привозу меня в здание УФСБ в Симферополе мне настоятельно рекомендуют отключить мобильный телефон, под угрозой его изъятия (ну не драться же мне с этими амбалами), после чего заводят в кабинет, где находится следователь Игорь Скрипка и ещё один следователь-специалист с видеокамерой.
До допроса я сразу заявил следователю, что его действия незаконны. Вступившего в законную силу судебного решения нет. Потребовал обеспечить присутствие на допросе моего адвоката, а также предупредил о недопустимости допроса адвоката по обстоятельствам адвокатской тайны. Все эти заявления были следователем проигнорированы.
Вообще, подобный негативный сценарий мной прогнозировался ранее, в связи с чем я уже обращался в Федеральную палату адвокатов, откуда мне пришёл ответ с указанием на необходимость действовать в соответствии с методическими рекомендациями палаты.
В 2015 году ФПА издала памятку адвокату под рецензий Г.М. Резника, где прямо указано, что адвокату не рекомендуется давать показания по обстоятельствам оказания юридической помощи, а также подписывать протокол допроса.
На листке А4 я написал слово «Молчит» и указал ссылку на ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также на п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ, которые содержат прямой запрет на допрос адвоката по обстоятельствам, ставшими ему известными в связи с оказанием юридической помощи.
Заполнив мои анкетные данные в протоколе без моих документов следователь перешёл непосредственно к допросу.
Вопрос у следователя был один и касался обстоятельств оказания мной Ильми Умерову юридической помощи.
В ответ я молча продемонстрировал ему и видеокамере вышеупомянутый листок, после чего допрос завершился.
Правда потом следователь вспомнил, что забыл предупредить меня об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по статье 308 УК РФ и решил записать ещё один дубль.
Все молчаливые манипуляции с листком бумаги мной вновь были проделаны.
В конце допроса следователь вслух зачитал текст протокола, а затем не вызывая понятых, совместно с коллегой зафиксировал протокол и факт моего отказа от его подписания подписью.
Демонстрировать полученную видеозапись следователь Скрипка мне также отказался. Все это действо продолжалось около 2,5 часов. Пока специалист перегонял видео с камеры на диск я, устав сидеть, прогуливался по кабинету, и заметил в окне коллегу адвоката Эдема Семедляева, а также журналиста Антона Наумлюка, находившихся на улице, помахал им рукой, чем вызвал возмущение следователя. Впрочем, никаких законных оснований запрета на жесты в здании УФСБ, он привести так и не смог. После этого торопливо распрощавшись, следователь вывел меня на улицу.
Вот в двух словах фактура произошедшего.
Проблема же намного глубже. Дело не только в сознательных и незаконных действиях конкретного следователя, ясно, что по собственной инициативе идти на такое нарушение закон он бы не стал. Симптоматично, что активные действия против меня произошли сразу после моего выступления в ПАСЕ. Это намеренная демонстрация силы, могущества и сознательное уничижение норм закона.
Вкупе с доследственной проверкой СК РФ по трём статьям уголовного кодекса, длящейся с сентября, сегодняшний инцидент лишь подтверждает методичное и последовательное давление на меня как адвоката, осуществляющего свои профессиональные обязанности, со стороны органов власти.
В конечном счёте, вопрос ставится ребром: либо я прекращаю работу в Крыму, либо меня давят дальше вплоть до уголовного преследования с последующим лишением статуса. И здесь явно видна проблема не только и не столько адвоката Полозова, а в целом взаимоотношения органов власти и общества (независимым институтом которого является адвокатура). Иными словами, если общество и адвокатская корпорация не готовы защищать адвокатскую тайну и гарантируемые Конституцией России права, может быть они и не нужны?
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