Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке"

А это всегда так. Сначала ты воюешь со всякими там балалаечниками и креаклами, которые хотят свободы и независимости, кошмаришь независимых предпринимателей, отжимаешь "Юкос", сажаешь физиков-ядерщиков, ищешь шпионов, разгоняешь митинги, уничтожаешь СМИ, обласкиваешь гопников, обливаешь мочой фотографии, громишь библиотеки, говоришь про черту оседлости, выдавливаешь из страны все критически мыслящее, творческое, думающее, а потом, когда цель достигнута, все согласны и послушны, и вот тут-то бы и завоевать весь мир своими ракетами, выяснятеся, что строить ракеты такая страна как раз таки и не в состоянии. Какой-нибудь иридий из двигателя второй ступени спиздить она еще может. А сделать так, чтоб летало и не падало - уже нет.

Доброе утро