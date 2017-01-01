Вот вам факт о жизни государственных компаний России. Знаете ли вы, что госкомпания Роснефть с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей? То есть это выплата сторонним организациям-подрядчикам в дополнение к той огромной юридической структуре — сотне юристов — которая есть внутри Роснефти и её дочерних обществ. Красиво, да? Видимо Сечину там и чай подаёт лондонский юрист с оплатой тысячу долларов в час. Это я к тому, что мы ежедневно читаем новости о том, как не хватает денег на лекарства онкобольным, как нет денег на покупку памперсов сиротам-инвалидам. Роснефть — госкомпания, последовательно занижающая выплату дивидендов своим акционерам и главному из них — государству. В теории, государство владеет компаниями, такими, как Роснефть, для того, чтобы извлекать выгоду из положения акционера — получать много денег к нашей с вами радости. Забирать эти деньги в бюджет и расходовать на пенсии, лекарства онкобольным и памперсы детям сиротам. Вместо этого всё уходит на комфортную и престижную жизнь владельца яхты И.И. Сечина и его друзей. Конечно, я не оспариваю, что крупной компании периодически надо нанимать сторонних юристов, но если ты, дружок, не можешь заплатить своему акционеру норму прибыли на уровне аналогичных нефтяных компаний, то такие юристы тебе не по карману. Будь скромнее. Помни о своей роли, задачах и приоритетах. Ссылка Сначала ты платишь дивиденды хотя бы от 100 рублей (Лукойл) до 200 рублей (Башнефть) на баррель добытого нефтяного эквивалента, а потом выбираешь американских юристов подороже. А если ты платишь 60 рублей, то сиди и не выпендривайся. Ищи юристов дешевле. Заставляй своих юристов работать лучше. Совершенно правильно сказано уже много раз: мы очень много экстренных бюджетных расходов можем покрыть и проблем решить (включая пенсионную) если просто заставим этих жирных котов платить дивиденды на акции своему собственнику (нам, государству). Вот сегодняшняя новость: Правительство выделило 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог. Это в 54 регионах страны. То есть по 153 миллиона на регион. На все сельские дороги. По которым ездят (если это можно назвать ездой) миллионы людей. Сотни тысяч из них ежедневно застревают на этих дорогах и страшными матерными словами кроют их состояние. То есть это реально важнейшая проблема страны — катастрофическое состояние сельских дорог. Если бы Роснефть подкинула туда деньжат, было бы очень хорошо. Но она не подкинет на дороги, а подкинет американским юристам. После снова чего не доплатит акционеру. В прекрасной России будущего нефтяные компании будут платить нормальные налоги и нормальные дивиденды акционерам. На уровне развитых стран. Бюджет будет получать много денег, и мы сможем решить много проблем. PS

Если кому интересно, что за юристы получили деньги от Роснефти: Договор на сумму в 1 450 000 000 рублей на «оказание юридических услуг по сопровождению проектов и сделок» заключен с Бейкер Боттс Л.Л.П. Закупка осуществлена у единственного поставщика без проведения торгов. Самого договора нет. Ссылка:http://zakupki.gov.ru/223/purc...



Бейкер Боттс Л.Л.П — крупная международная юридическая компания, зарегистрированная в США. Ссылка на российский сайт — http://www.bakerbotts.com/offices/moscow Договор на сумму в 950 000 000 рублей на «оказание юридических услуг» заключен с Линклейтерз СНГ. Договор заключен без торгов, текст договора отсутствует на сайте закупок, срок оказания услуг — http://zakupki.gov.ru/223/purc...



Линклейтерз СНГ — международная юридическая компания. Сайт —http://www.linklaters.com/Page...