Сегодняшняя статья в Коммерсанте, весьма сенсационная: оказывается, еще в начале декабря, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов.

Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.

Если большой генерал оттуда оказался (или "оказался") "изменником Родины", это супертоповая новость. Ну представьте себе заголовок типа "руководитель управления, отвечающего за защиту правительства США от русских хакеров, оказался русским шпионом". А тут вот зеркальная ситуация.

Но... ничего этого ни в одном заголовке ни одного СМИ нет. И в статьях — мелким шрифтом. Везде: "задержали начальника отдела лаборатории Касперского, и вместе с ним — заместителя начальника ЦИБ ФСБ России". Это примерно как "задержали вице-мэра Урюпинска Петечкина, и вместе с ним президента Путина". И дальше биография Петечкина на две страницы.

Ау, это что вообще? Самоцензура?

Но дело крайне мутное, конечно. ЦИБ громят, начальник ЦИБ Герасимов уже в отставку ушел. И судя по всему "госизмена" Михайлова — это обычнейшие для его ведомства поборы с участников регулируемого рынка. Всё ФСБ этим занимается, каждый центр с какого-нибудь рынка кормится. В случае ЦИБ — и рынка информационной безопасности — в числе подопечных-обираемых есть, конечно, и компании с иностранным капиталом. Поэтому подвести взятки под "госизмену" в рамках межклановой борьбы очень легко.

Но это-то пусть; пусть друг друга жрут. А вот точность заголовков все равно не помешала бы.