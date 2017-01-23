Европейский университет, эпизод второй Vadim Volkov 1130 23.01 19:44 |1130 Итак, Европейский университет, эпизод второй. Поясняю по сути. ЕУ практически завершил все согласования по инвестиционному проекту на 2,2 млрд. руб по реконструкции дворца. Из них 670 млн. на реставрацию исторической части. Комитет по охране памятников администрации Спб проект одобрил, историко-культурная экспертиза пройдена. На полумертвый строительный рынок города должны прийти большие деньги, деньги частные, не из бюджета. Ничего сравнимого в исторической части сейчас нет. В июле приходит проверка Комитета имущественных отношений (КИО) на предмет незаконных перепланировок. Находит пристройку, сделанную в 1970е гг., три пластиковых окна во дворе (когда-то мы заменили старые прогнившие) и временную перегородку. Вменяет это через суд как нарушения охраны памятника. Университет платит штраф по суду. Вроде все. Но перед новым годом приходит из КИО бумажка, подписанная зам председателя КИО Германом А.В. о том, что КИО расторгает договор аренды дворца (договор на 49 лет), поскольку университет нарушил условия договора, допустив перепланировки. Причем эти условия были предварительно вставлены в договор самим КИО в апреле 2015. И именно их, как оказалось, он и пришел проверить. То есть дворец будет перестраиваться и реставрироваться на 2,2 млрд, а КИО предписывает выселить университет за три окна, перегородку и брежневскую пристройку. Здесь должен быть смех в зале. Но все было бы смешно, если бы не тот факт, что КИО предписывал университету покинуть здание к 31 декабря 2016 (в течение 5 дней с 25 декабря). Представьте себе многотысячную библиотеку, компьютеры, мебель, оборудование на улице в канун Нового года. Т.е. помимо дискредитации закона они еще пытаются поиздеваться. Думаю, что зря. Так или иначе кейс ЕУ будет показателен в смысле того, в какую сторону все идет в стране. А может, и определяющим. Суд пока остановил этот абсурд. Завтра я в Москве и доступен для комментариев. Обсудить в блоге автора