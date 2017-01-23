Готовлю гневный запрос в ФСБ, на каком основании эти лубянские придурки, которых, кстати, я содержу на свои налоги, прослушивают мой телефон? Поводом для запроса, послужила публикация в прокремлевском сливном бачке Лайф.ньюс о моем телефонном разговоре с известным английским журналистом Ником Старди. Цитата: "11 января Старди проводил переговоры с бывшим руководителем отдела расследований "Новой газеты" Сергеем Каневым..." Эй, директор ФСБ Бортников, уйми своих псов с длинными ушами и лови настоящих преступников!!!!







