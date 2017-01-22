Марш миллиона женщин в Вашингтоне Evgeny Feldman 1638 22.01 15:49 |1638

Пишут, что людей больше, чем вчера на инаугурации (тогда было 250 тысяч человек)

Дональд Трамп стал первым президентом в истории, инаугурация которого собрала меньше людей, чем протест



UPD многие спрашивают, чего хотят протестующие, раз Трампа никуда не деть. армянское радио отвечает:

— Трампу назначать судей Верховного суда, что сделает его более консервативным. ВС может полностью запретить аборты

— Трамп обещает выйти из парижского соглашения по климату и вообще не очень верит в глобальное потепление

— Трамп собирается отменить Обамакейр, протестующие несогласны

Помимо этого, конечно, речь и об общем равенстве полов, о правах мигрантов и меньшинств. Ну и просто злость тут вымешают, конечно

(Ни одного инцидента не видел пока, да полиция была только вокруг Белого дома)



вот ссылка на страницу, где можно заказать мой будущий альбом про Америку, посмотрите ее, там интересно





— Трампу назначать судей Верховного суда, что сделает его более консервативным. ВС может полностью запретить аборты— Трамп обещает выйти из парижского соглашения по климату и вообще не очень верит в глобальное потепление— Трамп собирается отменить Обамакейр, протестующие несогласныПомимо этого, конечно, речь и об общем равенстве полов, о правах мигрантов и меньшинств. Ну и просто злость тут вымешают, конечно(Ни одного инцидента не видел пока, да полиция была только вокруг Белого дома)вот ссылка на страницу, где можно заказать мой будущий альбом про Америку, посмотрите ее, там интересно https://planeta.ru/ campaigns/feldman2 Марш миллиона женщин прямо сейчас в Вашингтоне, на фото даже не треть толпыПишут, что людей больше, чем вчера на инаугурации (тогда было 250 тысяч человек)Дональд Трамп стал первым президентом в истории, инаугурация которого собрала меньше людей, чем протестUPD многие спрашивают, чего хотят протестующие, раз Трампа никуда не деть. армянское радио отвечает: Обсудить в блоге автора