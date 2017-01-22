Уже неделю команда 29 защищает Светлану и Михаила Дель от нападок государства, забравшего их детей и разрушившее семью.

Каждое дело, которое за прошедшие 8 лет я вёл с Иваном Павловым, убивало во мне чувство удивления. А власть, затевала все новые и новые дела против граждан своей страны, каждое из которых было абсурднее предыдущего.

Новым витком абсурда и деградации власти стало дело против семьи Дель, которую в одночасье разрушили органы опеки и полиция, забрав у родителей 10 детей. Поводом для этого послужил якобы найденный воспитателем синяк на попе у шестилетнего мальчика.

Родители, посмотрите на своих детей, заметили синяк? Детей у вас можно забрать. Вспомните себя в детстве, частенько бывали синяки? Вы должны были вырасти в детском доме. Именно так и будет происходить, если совместными усилиями не вытащить семью Дель из этого левиафана.

В этом деле мои усилия больше сосредоточены на уголовных делах, которых на данный момент целых два. Одно дело возбуждено против отца семьи, ему вменяют ст. 116 УК РФ Побои, второе в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников опеки по статье 293 УК РФ Халатность.

Пообщавшись со следователями СК, сотрудниками полиции и опеки никак не покидает чувство, что каждый из этих органов стремится как можно больше попиариться на происходящем.

Следственный комитет по сообщениям в СМИ возбуждает уголовное дело, а его пресс-служба трубит об этом в каждой газете. Зачем возбудили дело? Даже следователь не знает и только тычет пальцем в небо. Но поверьте, скоро будут разные "сливы" в СМИ, ведь ни одно громкое дело, расследуемое СК, не обходится без подлых и незаконных разглашений данных следствия.

Полиция до сих пор не может пообщаться с Михаилом, хотя новость о возбужденном деле появилась неделю назад. Вчера целый час в отделе полиции искали ответственного за его дело, но так и не нашли. Даже заявление, в котором мы просили разъяснить ситуацию с уголовным делом, дежурный принимал 40 минут! 35 из которых с кем-то разговаривал по телефону и бегал с нашей бумагой от кабинета к кабинету.

Органы опеки уже вторую неделю не пускают мать к своим детям, но руководитель одного из департаментов Москвы приводит скандальный телеканал лайф ньюс в приют к детям и даёт добро на интервью с ними.

В этом деле наша власть настолько увлеклась пиаром, что забыла о самой главной своей функции - защита детей. За две недели оно общается с родителями исключительно через СМИ, они узнают о расторжениях договоров опеки из газет, а об исках об аннуляции усыновления из телевизора.

Но сил бороться и грызть глотку левиафану дают дети, любовь к ним и их поддержка. Вот и вчера дочка Светланы и Михаила изловчилась и смогла оглушительно крикнуть в окно МАМА, но воспитатель в ту же секунду закрыл его.