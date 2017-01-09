Камчатские приставы вывели раздетую женщину на 25 градусный мороз maxfux 2376 21.01 11:32 |2376 Вот так вот действуют судебные приставы в городе Елизово. Сегодня, 19.01.2017 года, силами судебных приставов была "задержана" Коновалова Виктория Сергеевна за неоплату штрафа в размере 1000 руб.



В процессе действий, со слов Виктории, приставами была использована грубая физическая сила. Виктории НАДЕЛИ НАРУЧНИКИ, не предоставив даже возможности одеться, и в ОДНОМ НИЖНЕМ БЕЛЬЕ её выволокли на мороз 25 градусов и "запихали" в автомобиль приставов.



Попытки Виктории выяснить основания задержания, просьбы обратиться в полицию за защитой своих гражданских прав, чести и достоинства, а также хотя бы привлечь медицинскую помощь, чтобы предупредить последствия пребывания на морозе, не увенчались успехом.



(видео, снятое приставами)

Как сообщает "Экспресс-Камчатка", "Коновалова Виктория Сергеевна является общественным активистом и автором многочисленных "разоблачающих" и "компрометирующих" статей о деятельности главы администрации Елизовского района. Также она является руководителем Камчатского отделения Независимой политической партии "Другая Россия". Конечно остается под вопросом взаимная связь её профильной деятельности и задержание судебными приставами. Также со слов Виктории у нее отсутствовала какая-либо возможность оплатить штраф, так как её личный счет заблокирован опять же службой судебных приставов."



Сами приставы оправдываются в местных группах в w





Собственно, она может быть злостным правонарушителем и все такое. Но даже это не дает право приставам вести себя так с человеком. Даже при Сталине людям давали одеться, прежде чем забирали на черном воронке.



Кстати, журналисты покопались в штрафах Виктории. "На сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краюhttp://r41.fssprus.ru/ , в разделе "Банк данных исполнительных производств" за Викторией Коноваловой числится задолженность в размере 8.746 рублей, в том числе и 1.000, про которую она сама говорит на видео. Эта задолженность самая последняя, от 09.01.2017 года, обозначена как "Штраф как вид наказания по делам об АП". "





То есть, ничего особо криминального нет - это не людоед и не насильник.



В свою очередь, приставы, выложившие в соцсети видео с раздетой и закованной в наручники должницей, выступили с официальным заявлением:

Судебные приставы в рамках исполнения принудительного привода доставили должницу на заседание суда. По пути женщина устроила стриптиз и нанесла вред здоровью представителям власти.

В Елизовском районном отделе судебных приставов на принудительном исполнении находятся производства в отношении гражданки 1981 г.р. Общую задолженность в размере порядка 30 тысяч рублей составляют штрафы суда, назначенные как наказание по делам об административных правонарушениях, штраф ГИБДД, страховые взносы и пени, а также исполнительский сбор.

Свои долговые обязательства гражданка не исполняла, вследствие чего судебные приставы применили ряд мер принудительного воздействия, среди которых арест расчетных счетов должницы и запрет на регистрационные действия транспортного средства. А поскольку неисполнение штрафов суда в установленный законом срок влечет за собой ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ и рассмотрение таких дел происходит только при обязательном участии правонарушителя в судебном заседании, был оформлен принудительный привод для доставления гражданки к судебному приставу, а затем в суд. Однако из обычной правовой процедуры женщина устроила настоящее шоу. Приехавшим к ней домой судебным приставам женщина открыла дверь в нижнем белье, одеваться отказалась и сказала, что хочет поехать в отдел в таком виде, попутно вызвав сотрудников полиции и участкового, которым сообщила, что судебные приставы по ОУПДС пытаются ее похитить.

Один из приставов успел заметить у должницы в квартире халат и взял его, чтобы одеть женщину. Поскольку гражданка вела себя неадекватно и агрессивно, а также оказала сопротивление представителям власти при исполнении ими своих должностных обязанностей, к ней были применены спецсредства — наручники — для доставления ее в Елизовский районный отдел. Но это не успокоило женщину: во время поездки в служебной машине до отдела она вела себя вызывающе. Сидя на заднем сидении, она не стеснялась закидывать свои обнаженные ноги на переднее автокресло, туда, где сидел судебный пристав. Этот момент женщина запечатлела на сотовый телефон, который она, в отличие от одежды, не забыла с собой взять. Данный видеоролик она оперативно отправила в социальные сети. Однако моментом, где она бьет ногами по лицу одного судебного пристава, а другого кусает за шею, гражданка делиться с общественностью не пожелала.

В отделе судебных приставов шоу продолжилось: должница не стеснялась в выражениях и сыпала оскорблениями в адрес представителей власти. После составления трех протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, судебные приставы доставили гражданку в суд.

Помещенная в комнату ожидания суда, должница взяла стул и разбила им стекло. В конечном итоге разбушевавшуюся женщину увезли в отделение полиции, а затем, как стало известно, показали психиатру. По решению суда гражданку поместили в изолятор временного содержания на трое суток, однако и там она продолжила вести себя неадекватно, что стало основанием для передачи ее в психоневрологический диспансер .

По факту применения физической силы к должностным лицам при исполнении судебные приставы составили рапорт и передали в правоохранительные органы. Побои также были зафиксированы в медицинском учреждении и приобщены в качестве доказательства.

Следует отметить, что действия, совершенные гражданкой в отношении представителей закона, могут повлечь уголовную ответственность, предусмотренную ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы."



Конечно, приставы представляют свою точку зрения. Но в отличие от Виктории, у них нет ничего в ее подтверждение. Хотя они могли снять на телефон, как девушка отказывается одеваться, наносит удары, кусает, избивает ногами бедных приставов. Как они просят ее успокоиться, а потом надевают наручники. Но ничего этого нет. Поэтому их слова я бы лично делил на два. Обсудить в блоге автора