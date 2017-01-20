Мой ровесник сидит в Красноярске, получил 5 лет за угон автомобиля без цели хищения.

У него рак прямой кишки. Суды 6 (шесть!) раз по просьбе прокуратуры отказывали в освобождении.

По словам осужденного, калоприемники ему присылает мама, так как тюремные аналоги не герметичны, не пригодны для перемещения, с ними можно только лежать. Симптоматическая терапия в виде болей устраняется таблетками анальгина, на который у Козина аллергия. Специального питания не предоставляется, еду из столовой ему носят сокамерники, получающие за это чай и сигареты.

Другие осужденные подтвердили, что Козин испытывает тяжелые страдания. Ему приходится соблюдать режим наравне с остальными. Он просыпается в 6 утра и выходит на физическую зарядку. Его содержат в секции, где находятся 23 человека, а от него исходят неприятные запахи.

В отряде, где находится Козин, отсутствует душ, а умывальник не оснащен горячей водой. Мужчине приходилось отказываться от посещения бани, так как он испытывал дискомфорт перед сокамерниками и избегал конфликтных ситуаций. В медсанчасти врачи избегают встреч с Козиным.

Адвокат Наталья Монс и Regina Gaiazova из Зона Права хотят успеть его вытащить из тюрьмы, пока не скончался.