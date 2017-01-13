



Краткая хроника борьбы за 62-ю и против безумных закупок лекарств по завышенным ценам



Эх, постоять бы между двумя Дмитриями, чтобы все желания сбылись!

Но пока не суждено сбыться всем желаниям даже у того Дмитрия, что на фото справа, с дипломом в руках.

Жизнь-то у него интересная, насыщенная! Он же бизнесмен-фармацевт. То награды принимает, то лживые интервью раздает. А где он будет завтра - наверное, и сам не знает, потому и волнуется, хлопочет перед камерами и журналистами.

Сегодня мы разоблачим вранье Дмитирия Морозова, руководителя компании "БИОКАД".



Вот, что он сказал в интервью РБК:

"Или, например, ситуация как в 62-й больнице. Нам сейчас рассказывают что они чудеса закупок осуществляют в своей хозяйственной деятельности. Но я очень хорошо знаю эту ситуацию, потому что мы очень много туда поставляли. Я с удивлением узнал, что это те препараты, которые мы поставляли в рамках благотворительности по сильно сниженным ценам. В связи с тем, что наши коллеги, которых я очень уважаю, мотивировали, что эти препараты нужны больным людям, которые без них могут погибнуть. А сейчас они рассказывают что они "суперзакупщики" И делают фантастические цены, которых на рынке не существует. Департамент здравоохранения Москвы покупает на рыночных условиях с очень хорошей скидкой. 62-я больница получала благотворительную помощь и теперь рассказывает что она суперзакупает"

А вот Интерфакс подставляет свои белоснежные страницы под то же самое вранье:

http://www.interfax.ru/moscow/54611 0-



При этом, забавно, что сначала именно эту ложную мысль озвучил в своем ответе в Госдуму вице-мэр Москвы Печатников Л.М. Но депутат Мардашин Р.М. ему не поверил, указан на некорректность информации о "благотворительных ценах" при закупках через аукцион. Вот здесь переписка между виц-мэром и депутатом, из которой вполне ясно, кто врет, а кто говорит правду.

Примечательно, что светлая мысль о том, что низкие закупочные цены в 62-й больнице это якобы благотворительность, не пришла в голову Леониду Михайловичу сразу. Сначала он утверждал, что цены низкие потому что лекарства закупались с истекающим сроком действия. Но мы разоблачили эту неверную информацию и немедленно появилась новое оправдание - благотворительность.



Вообще, это оправдание рассчитано на совсем уж необразованных людей. Где вы видели, чтобы благотворительность проходила через сайт госзакупки, через аукционы? Благотворительность оформляется совершенно иными документами и никакого аукциона для осуществления благотворительной акции проводить не надо - это же нон-сенс, если компании будут бороться за право подарить лечебному учреждению лекарство, в котором нуждаются сотни больных!



Но благотворительность со стороны компании БИОКАД в адрес 62-й больницы, на самом деле, имела место. Рассказать как и при каких обстоятельствах?

Например, при закупках Трастузумаба, он же Герцептин.







Ссылки на аукционы и контракты:

http://zakupki.gov.ru/epz/order/not ice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0 173200001416000657 http://zakupki.gov.ru/223/purchase/publ ic/purchase/info/common-info.html?notice Id=4035922&epz=true&style44=false

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/cont ractCard/common-info.html?reestrNumber=2 770708908416001867 Итак, в июле прошлого года препарат производства компании БИОКАД продается в ДЗМ по 66 180 рублей за одну ампулу. 4503 ампулы. Спустя месяц 62-я больница закупает этот же препарат, но более чем в двадцать раз меньшем количестве и... дешевле более, чем на тридцать процентов. Ситуация уже ненормальная, правильно? Чем крупнее опт, тем дешевле должны быть цены! Но погодите, это еще не все.



Именно эта закупка двухсот ампул сопровождалась... благотворительной поставкой еще двухсот ампул - абсолютно бесплатно! Слава, слава Дмитрию Морозову, благодетелю и спасителю больных!!! Дайте ему еще наград государственных, да потяжелее, с бриллиантами!



Но не спешите бухаться в ноги добродетельному Дмитрию. Дело в том, что Дмитрию Морозову было выгодно продать 400 ампул за почти 10 миллионов рублей. Это была нормальная цена для его компании! Но он осторожный человек и поэтому не захотел показывать такую разницу в ценах, что в одно место препарат реально уходит дешевле, чем по 25 000 рублей, а государству этот же препарат продается уже по 66 000 рублей. То есть, не в 1,3 раза дороже, как мы указали в таблице, а в 2,6 раза! Выходит, завышение цены на 33% для них уже сущие пустяки, мелочь, ерунда?

Я вам скажу, что во многих странах при обнаружении разницы в ценах на 10 или, не дай Бог, на 20 процентов - уже предмет для уголовного разбирательства. А этим плевать на треть от стоимости, лишь бы не в два с половиной раза, лишь бы не так в глаза бросалось!



И так по всем препаратам, которые продавал БИОКАД. Посмотрите http://stalic.livejournal.com/2017/01/13/ публикации за этот день. БИОКАД продает напрямую больнице дешево (и это помимо благотворительных передач медикаментов, которые, на самом деле, имели место), а те же препараты, но уже через фирмы-посредники, продаются в департамент здравоохранения Москвы по завышенным ценам.



Ну, ладно, хорошо, больница была особая, с нее многие другие лечебные учреждения пример брали - иногда бывает выгодно продать лидеру мнения дешевле, чтобы и остальные начали покупать твои препараты.

Когда эта статья уже была опубликована, пришло письмо от Махсона А.Н. [ Нажмите, чтобы прочитать ]

Сталик, привет!

В высказывании Морозова все ложь, ни слова правды. все ответы есть в опубликованных ранее документах. Если Вы посмотрите хронику, то в самом начале есть таблица закупок ДЗ и нашей больницы в 2014 и в 2016 гг. Там видно, что например в конце 2014 г., закупки иринотекана и у больницы и у ДЗ были по 518 руб. за флакон (точно не помню но порядок такой), а в 2016 г. больница купила иринотекан уже по 1170 руб.( могу немного ошибиться) а ДЗ централизованно по 5800 руб. за флакон. Все это фирма Биокад. Так вот вопрос - почему при «благотворительной» продаже через год у больницы цена возросла более чем в 2 раза, а главный вопрос - почему при централизованной закупке она возросла в 11 раз за 1 год на отечественный препарат. Второй препарат трастузумаб - тоже Биокад. В июле 2016 г. централизованно ДЗ закупил препарат по 66 тысяч рублей флакон, а больница - по 49 тысяч руб. за флакон и тогда переплата при централизованной закупке составила 74 млн.руб. по сравнению с ценой больницы. Если 49 тысяч руб. была якобы благотворительная цена, тогда вопрос - почему в декабре этого же 2016 года, спустя 4 мес.,. . фирма Биокад продала централизованно ДЗ этот же препарат но уже по цене 34 тысячи руб. за флакон, т.е. в 2 раза дешевле. И какая это благотворительная цена, если больница в августе купила этот препарат по 49 тысяч рублей за флакон. Дело в том, что себестоимость препарата ниже даже 34 тысяч рублей за флакон. Просто в июле 2016 года не было конкуренции и истинных торгов, а Биокад имел сверхприбыль, даже при цене 49 тыс.руб. за флакон, цене которую выторговала больница у Биокад. В конце года в аукционе участвовала фирма Р-фарм, которой фирма РОШ разрешила делать скидки на оригинальный препарат трастузумаб, и чуть дороже 34 тысяч можно было купить оригинальный препарат. Это значит , что себестоимость трастузумаба фирмы Биокад еще значительно ниже. Благотворительные препараты мы получали не только от фирмы Биокад, но они вообще ничего не стоят. С уважением, Анатолий Нахимович. 19 янв. 2017 г.,

Давайте, ради чистоты рассуждений, выведем 62-ю больницу за скобки. Вчера активист борьбы против завышения цен на онкопрепараты Ирина Акинина совершила очень простую операцию. Она запросила в БИОКАДе цену на закупку 20 упаковок препарата, как бы для себя. То есть, обыкновенная розничная продажа.







И получила ответ прямо через сайт БИОКАД. Розничная цена 2922 рубля, да еще и изрядная накопительная скидка на последующие покупки.







Ирина идет в мой пост от 13-го января и в таблице, составленной по сайту ГОСЗАКУПКИ.РУ находит этот самый препарат.

Оказывается, департамент здравоохранения покупал его и по 5 800 рублей и по 4 350 рублей, когда сумма закупки была 95 700 000 рублей.



Слушайте еще раз внимательно. Простая женщина покупает 20 пачек препарата дважды дешевле, чем эти же препараты покупает департамент здравоохранения Москвы в количестве чуть ли не 40 000 пачек!

Закупка на 177 миллионов рублей и закупка на 58 000 рублей, и выгоднее, оказывается, покупать в розницу, чем таким крупным оптом. И здесь уже нет никакой 62-й больницы, нет никакой благотворительности. Просто они оптом, но за государственные деньги, продают в два раза дороже, чем даже в розницу. И это ровно тот же самый препарат, та же дозировка, тот же производитель, те же сроки хранения!



Это о чем говорит? Это говорит о том, что где-то, наверняка, присутствовало слово "откат". Неужели кто-то думает иначе?!



А теперь вопрос к Дмитрию Морозову: почему его компания не продает препараты департаменту здравоохранения напрямую? Продавали бы не по 2 900 в розницу, не по 1 200 мелким оптом, а сразу по 4 500 или по 5 800, если это и есть нормальная рыночная цена? Почему препараты, которые производит именно БИОКАД продаются по завышенным в 4-5 раз ценам через какие-то там ООО, с уставным капиталом в 10 000 рублей? Разве это справедливо, что БИОКАД что-то там производит, упаковывает, продвигает препарат, а потом приходит фирма-посредник и получает с элементарной купил-продал операции ровно столько же денег, сколько и производитель? Ненормально как-то выглядит, правда, дорогие читатели?



Сейчас объясню, в чем здесь дело. А эти фирмы не "какие-то там", не какие попало. Вот вы откройте фирму с уставным капиталом не 10 тысяч, а 10 миллионов, и хрен чего перепродадите так чтобы купить у российской компании БИОКАД и продать в российскую же столицу по цене в 4 раза дороже. И в два раза дороже не продадите. И даже на два процента дороже не продадите (где там Михаил Касьянов? Его уже канонизировали?). Потому что лекарства в ДЗМ продают особые фирмы, а чужим там ловить нечего.



Вот взять хотя бы ООО "ФК-ПРОДВИЖЕНИЕ", крайне успешную, даже внезапно успешную компанию, которая Рррраз и стала лидером фармрынка в Москве. Знаете, кто ее возглавляет? Сергей Анатольевич Чушкин.

А знаете, кто когда-то давно, когда Леонид Михайлович Печатников еще был главным врачем клиники ЕМС (той самой, за которую "вписался" Сергей Доля sergeydolya), оказывал Ай-Ти услуги этому самому Европейскому медицинскому центру? Сергей Анатольевич Чушкин.

Вот вы все по земле ходите, жизнь немного знаете. Как считаете, а может быть так, что некто оказывает ай-ти услуги, получает из клиники немалые деньги, но с главным врачом - ни-ни, ни с днем рождения ни разу не поздравил, ни с новым годом там вот это все? Да не бывает так! Чушкин С.А. подружился Печатниковым Л.М. наверняка! И поэтому, когда шеф перешел на вышестоящую работу уровень бизнеса Чушкина С.А. резко подскочил и пошел в гору. И теперь он покупает товары в России, тот же Герцептин, наверное, тысяч по 25, а продает по 66. Потому что подружился с кем надо!



А я-то - во дурак, во дурак, а? Да надо ж было переметнутся на сторону Печатникова Л.М., когда он мне позвонил! Ну, что там Махсон? Все, раз Печатников решил, значит Махсон - карта битая. Надо было сдавать Махсона с потрохами и дружить с нужными людьми! Был я всего лишь хорошим знакомым у Махсона, а стал бы приятелем Печатникова. Вместе бы плов кушали и шашлык готовили по субботам. А если бы я еще и поливал Махсона грязью, как Дмитрий Морозов, то он отвалил бы мне первый контрактик миллионов на 500, на 600, на закупку каких ни будь перчаток. А я знаю, где их купить чуть ли не задаром - люди уже несколько лет не могут пробиться на московские аукционы. Уже был бы весь в шоколаде, поехал бы на Лазурный берег недвижимость присматривать.



Лошара ми кантаре, правда? Абсолютно у меня чуйка не работает и занимаюсь я какой-то ерундой - разоблачениями и защитой прав онкобольных.



PS Совсем, совсем забыл объяснить, почему в заголовке написано "перед допросами в прокуратуре".

Вчера, на странице ФБ еще одного защитника и верного друга г-на Печатникова Александра Леонидовича Мясникова я прочитал о том, что на допрос в Генпрокуратуру вызвали начальника отдела закупок департамента здравоохранения Москвы - честнейшую женщину, по утверждению Мясникова Л.А.

Ну, если уже и таких честных начали вызывать, то, может быть, Дмитрий Морозов и сам найдет время заехать в прокуратуру и дать объяснения - что за чудеса происходят с ценами на его препараты?







Кстати, о Мясникове. Вот фото с его сайта, чтобы вы вспомнили, кто это такой. Врач, кандидат медицинских наук, однажды эвакуировался в Америку, стал врачом даже и там, но внезапно вернулся и для него освободили неплохое место главврача больницы № 71. По его же словам - хороший друг Печатникова Л.М. Но это и так было видно, по его эфиру на радио "Вести-ФМ", где он говорил неправду и даже клеветал в адрес 62-й больницы.

Судя по его вчерашним словам, он уже присмотрел себе местечко потеплее и только и ищет повод, чтобы уволиться. Он мне прямо так и написал: докажете, что воруют - я уволюсь! У меня получше место есть, повыгоднее. Я и американский доктор, я и вид на жительство во Франции имею.



Давайте поможем докотору Мясникову сделать правильный выбор? Воруют или благодетельствуют при закупке лекарств? Показать ответы Воруют 100 ( 99.0 % ) Благодетельствуют 1 ( 1.0 % ) UPDATE!!! СРОЧНО!!!!



Посмотрите, как они шифруются! Как заметает следы БИОКАД!

Скриншот с их сайта Ирина Акинина сделала вчера и вчера вечером опубликовала свои данные. А сегодня они снесли целый раздел своего сайта. Яндекс его находит , а кликаешь - все, нет раздела "Курс на выздоровление". Ирина пишет: Позвонила по телефону из этого скриншота Говорят, что по техническим причинам не могут принять заявку Говорят, обращайтесь в аптеки Написала в личку на фесбуке на странице Биокада, пока ничего не ответили, почему закрыли сервис

Ну, как, все понятно? Теперь все понятно? Но они мало того, что нечестные, так еще и не очень умные! Они не знают, как устроен интернет. И для прокуратуры мы эту страницу покажем именно такой, какою она и была еще вчера. Вот ссылка. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте страницы, чтобы посмотреть исходный код. Дата страницы - вчерашняя. Вчера она была, а сегодня нет - технические у них, блин, причины. Подгорело!

