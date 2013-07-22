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Агробизнес Володина в Смоленской области
Агробизнес Володина в Смоленской области
munscanner
20.01 12:30 |  число просмотров 1768
 Сегодня хотели бы вам рассказать о лучшей деревне в Смоленской области, но, возможно, и во всей России. Административно это 2 населенных пункта, которые находятся рядом друг с другом. Но из-за малой численности населения давайте считать одной деревней.

Речь идет Новодугинском районе Смоленской области. Согласно данным 2010 года в деревне Мольгино поживало 49 жителей, в деревне Городня – 33 жителя. Обе деревни входят в Извековское сельское поселение.

Несколько лет назад жизнь этой вымирающей деревни кардинально изменилась. У местного аграрного предприятия появился новый собственник, дела пошли в гору. В деревне пошло активное строительство. Дела пошли настолько хорошо, что сам Сергей Неверов решил стать жителем Смоленской области, от которой в 2016 году он избрался в Государственную думу:

Вот я для себя такую возможность сейчас рассматриваю… Я принял такое решение и совсем скоро я стану жителем Смоленской области.

Вангуем, что для места жительства Сергей Неверов выберет именно эту лучшую деревню. Ведь именно в ней он побывал несколько раз за избирательную компанию.

13 сентября 2016 года Неверов открыл медицинский центр в деревне

Источник фото: Наша добрая Смоленщина

Такого медицинского центра нет даже в районном центре.

Вместо старой школы появился новая.

До:

фото: Andrew Mishin

После:

1 сентября 2016 года школу тоже открывал кандидат в депутаты Сергей Неверов:

Годом ранее Сергей Неверов и губернатор Смоленской области Алексей Островский освятили дом-интернат для пожилых людей:

А в 2014 году Островский и Неверов запустили реконструированный храм в деревне:

Храм был построен на месте незаконно снесенного памятника архитектуры областного значения Преображенской церкви (1820 года), которую, возможно, построил швейцарский архитектор Жилярди.

Вся эта сказка, как мы видим из речей Неверова, благодаря государственно-частному партнерству с ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Боброво”.

У правительства Смоленской области СП “Боброво” на особом счету.

Генеральный директор СП “Боброво” Марина Жукова:

Нам всегда помогала наша Смоленская область. Мы пользуемся программами, предоставляемыми нашим Минсельхозом, нашей областью, департаментом инвестразвития. Получаем от этих департаментов всегда документальное сопровождение.

Ростислав Ровбель, зам.губернатора Смоленской области:

Когда мы поняли, что объемы крупы, перловки, гречки вышли на тот уровень, что пора выходить сети, губернатором были проведены переговоры и данная компания вошла в сеть “Магнит”

Генеральный директор СП “Боброво” Марина Жукова:

Губернатор ездит лично в МинСельхоз, выбивает там для нас, извините меня, какие-то там кредиты, какие-то субсидии.

Но вернемся чуть назад, пояснения дает Сергей Неверов:

На самом деле, с регионом я познакомился намного раньше 2013 года. Как-то раз с товарищами приехали в Смоленскую область: они давно хотели обзавестись здесь хозяйством, искренне влюбившись в природу региона. Спросили у местных, какой из районов, что называется, считается «медвежьм углом»: нет развития и перспектив. Нам назвали Новодугинский район: исчезли деревни и посёлки, там практически не было социальных объектов, дорог, коммуникаций. […] За это время мы познакомились с замечательным фермерским хозяйством «Боброво», которое возглавляет Марина Касеновна Жукова и вместе решили, что это будет головное предприятие при реализации таких социальных проектов.

Генеральным директором ООО “СП “Боброво” является Жукова Марина Касеновна, которая с сентября 2013 года является депутатом Смоленской областной думы от партии “Единая Россия”. Эффективность работы депутата вызывает сомнения: 2 законопроекта в год.

За жителей этих двух деревень мы очень рады! Редко такое найдешь. Но вызывает у нас интерес, в чем залог успеха, что заставляет работать на это предприятие и единороса Сергея Неверова, и лдпровца Островского? Если нужно, то и деньги на развитие пантового мараловодства в Мольгино Смоленской области у губернатора Островского находятся.

Ответ довольно прост – соседская дружба. Как вы помните, Сергей Неверов уже поселился в кооперативе “Сосны”, где через забор живет Вячеслав Володин. У нового спикера Государственной думы Вячеслава Володина есть 80-летняя мама – Барабанова Лидия Петровна. Приводим полную схему “ее” бизнеса:

Схема в полный размер

Ранее, “Собеседник” сообщал, что за ООО “Инвест Холдинг” стоит мать Вячеслава Володина. На данный момент 51% компании принадлежит Лидии Барабановой. 46% принадлежит некому Юрию Полякину. 3% компании принадлежит Артемы Балыхину, который давно работает на Вячеслава Володина, возглавлял его аппарат в правительстве, до последнего время руководил в ОНФ работой с регионами.

Фото: ОНФ

Также известно, что к компании ООО “Инвест Холдинг” имел отношение Антон Лопатин, который являлся директором. Антон Лопатин работает на Володина с 2001 года. С 2011 года является членом ЦИК РФ, назначенный Советом Федерации.

В Мольгино также отметился вместе с Неверовым.

Антон Лопатин пятый слева

В 2014 году компания ООО “Инвест Холдинг” отметилась 3 госконтактами (одиндватри) на предоставление помещения (18 кв.м.) для депутатских приемных единороссов Баталиной, Панкова и Максимова по адресу Саратов, ул.Советская д.10 за 572 тыс.рублей на один год.

При подписании договора компанию  ООО “Инвест Холдинг” по доверенности представлял Душаев Сергей Владимирович, который на тот момент являлся директором Государственного бюджетного учреждения Саратовской области “Административно-хозяйственное обслуживание”.

Под полным контролем Лидии Барабановой также ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Боброво”, ООО “АГРОСТАНДАРТ”, ООО “ГОРОДНЯНСКИЕ САДЫ”, ООО “МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ЗДОРОВЬЕ”, ООО “СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕЩЕРСКОЕ”, ООО “Заимка”, НП “Лесоохотничье Хозяйство “ГОРОДНЯНСКОЕ”.

Директором СП “Мещерское” является Ермаков Анатолий Николаевич, депутат Сычевской районной Думы Смоленской области с 2010 года, партия “Единая Россия”. Имеется судимость: ст. 176.01 УК погашена 2010 г.

ООО “СП “Боброво” владеет на 25% ООО “НОВОДУГИНСКИЙ АПК”, 75% которого принадлежит Александру Рязанову: экс-депутат Государственной думы (фракция “Единство”), экс-зам.пред правления “Газпрома”, экс-президент “Стройтрансгаза”.

ООО “Заимка” раньше принадлежала гражданам Великобритании, которые вели строительный бизнес в России

ООО “Заимка” и НП Лесоохотничье хозяйство “Городнянское” имеют в пользовании 2 больших охотничьих угодья, каждый более 25 тысяч гектар с соглашением на 55 лет.

Очевидно, что все это добро принадлежит Вячеславу Володину, управляется Вячеславом Володиным и приносит прибыль Вячеславу Володину. Но почему-то он стесняется и скрывает свой агробизнес, записывая на маму.
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