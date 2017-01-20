Послать журналиста в жопу может только пресс-секретарь госкомпании, просравшей 170 миллионов рублей на его журнал «для интеллектуалов».

Вы, может быть, даже и не знали, что в кризисном 2009-м тогда еще простой ведущий телепередачи «Однако» Михаил Леонтьев запустил одноименный еженедельник. Несмотря на «силу бренда», к 2013 году журнал выходил уже раз в два месяца. А потом и совсем пропал.

Так вот. Из информации сайта госзакупок выясняется, что в мае 2015 года «Роснефть» выделила своему вице-президенту* «спонсорский вклад на издание журнала» в 170 миллионов рублей — в обмен на «информационно-рекламные услуги». Исполнение договора почему-то начиналось раньше на четыре месяца, чем он был подписан, и должно было завершиться в январе 2016 года. Однако последний номер журнала «Однако» вышел в июне 2015-го. 💋



Мы позвонили Михаилу Леонтьеву. Трубку сняла помощница Ольга и ответила, что «Михаил Владимирович сейчас занят, просит фиксировать кто и зачем ему звонит». После уточнения, что нас интересует судьба средств «Роснефти», потраченных на журнал «Однако», повисла долгая пауза, после которой Ольга предложила «перезвонить, может быть, завтра».

_____________

*Учредителем журнала являлась издательская группа «Пресс Код», но договор о спонсорской поддержке «Роснефти» был подписан с ООО «Издательская группа Однако». Леонтьеву принадлежало 99% этого ООО до 2012 года, затем единственным собственником стал фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». С сентября 2016 года 100% группы «Однако» — у ее бессменного гендиректора Ларисы Леоновой, экс-гендиректора «Пресс Кода».

Ссылка на закупку — http://zakupki.gov.ru/223/ contract/public/contract/ view/ general-information.html?st yle44=false&id=457222