Решение КС по ЮКОСу: кто-то ожидал иного? Павел Чиков 834 20.01 08:11 |834 Упрекают меня тут, что канал забросил. Главная причина, а о чем писать? И так всё кругом ясно.

Вот, например, решение КС по ЮКОСу. Кто-то ожидал иного? Нет. Валера Зорькин выполнил указание Кремля и как-то криво и словоблудя обосновал, что черное, это белое.

Сосед-мент отжал у вас гараж во дворе, посадил вас. Вы судились 10 лет, вышли на свободу, доказали через Верховный суд, что сосед - вор. А он сходил к своему корешу мировому судье, который у него на прикорме сидит, и заблокировал решение вышестоящего суда.



Главное тут не предсказуемость Зорькина с Ко (фу такими конституционными судьями быть, позор профессии), а дальнейшие действия. Подрывая основы, создавая кривые заведомо неправосудные прецеденты в сомнительных лично-корыстных интересах, власть закладывает хаос под свою же задницу.



Вообще с высоты 2017 года, события 2003 с отжатием ЮКОСа, посадкой топ-менеджеров и еще пары десятков членов команды, реальный пожизненный приговор Пичугину, заочный пожизненный Невзлину, еще около полусотни беглых юкосовцев в розыске выглядят чуть иначе. Все активы отжаты Сечиным, который оказался заметно хуже по имиджу, стилю, поведению, повадкам, чем усредненный олигарх начала нулевых. Тех, которых тот же Кремль целенаправленно мочил и демонизировал в глазах публики.

А главное, метания и дергания Кремля в амплитуде от внезапного помилования МБХ до создания механизма блокировки решения ЕСПЧ специально под решение по ЮКОСу, выглядят как попытка соседа-мента уйти от ответственности путем злоупотребления должностными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности.

И что интересно, ЮКОС-то стоил каких-то 30 мрлд долл. Сейчас у чуваков вообще всё в активе. А шлейф этот будет тянуться не только до падения режима, но и после придется расплачиваться. Или договариваться.

Ну потому что отморозков, демонстративно не исполняющих решения судов, чью легитимность они сами ранее признавали, не любит никто.

Это outlaw, люди вне закона, отверженные, лишенные защиты. По-латински, homo sacer - человек проклятый. Обсудить в блоге автора