Вместо того, чтобы написать, что с 1 января 2017 года Единый государственный реестр недвижимости, на который потратили из бюджета 2 млрд руб, работать не будет, Росреестр пишет своим структурным подразделениям вот такие замечательные письма с требованием молчать. Кстати, Росреестр сейчас формирует свой общественный совет, кому интересно подавайте заявки, а кому повезет сможете лично высказать свое мнение руководству Федеральной службы.



