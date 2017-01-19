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Воевать с едой глупо и бессмысленно
Воевать с едой глупо и бессмысленно
nl
19.01 10:21 |  число просмотров 1575

Из письма любимого испанского поставщика хамона с поздравлением по случаю наступления Нового года и Рождества Христова неожиданно выяснил, что "Вы уже, наверняка, знаете, что доступ к нашему интернет магазину был временно заблокирован".

Пошел проверять. И действительно: оказалось, что адрес www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации "Роскомнадзора" на основании решения Ульяновского районного суда Ульяновской области по делу № 2а-685/2016 от 15 ноября 2016 года.

Похлопав ресницами, отправился изучать дело № 2а-685/2016.

Выяснилось, что от информации о хамоне меня решили оградить председательствующий судья Эльмира Рахимзяновна Касымова при секретаре Людмиле Ивановне Шебонкиной.

Несколько фрагментов из текста судебного решения:
 


[...]

Прокурор Ульяновского района Ульяновской области обратился в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В обоснование поданного заявления указал, что Прокуратурой Ульяновского района Ульяновской области проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующего правоотношения в сфере пресечения ввоза, производства и оборота продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, в ходе которой выявлены нарушения. Так, в ходе проверки установлены факты размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для свободного доступа неограниченного круга лиц на ряде сайтов запрещенной информации о порядке приобретения, доставки, оплаты товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, в том числе на сайте http://www.jamonshop.es.

[...]

Статьей 9 Федерального закона № 149-ФЗ предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. На сайте http://www.jamonshop.es размещена информация о реализуемых товарах, способах доставки, условиях оплаты продукции, произведенной в Испании (стране, входящей в Европейский Союз), запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, такой как хамон, паллеты, колбасы, сыры, и иной пищевой продукт. Размещенная на Интернет-сайте http://www.jamonshop.es информация находятся в свободном доступе, допуск к ней имеет неопределенный круг лиц, проживающих на территории Российской Федерации. Просит признать информацию, содержащуюся в информационно- коммуникационной сети Интернет на сайте http://www.jamonshop.es запрещенной к распространению на территории Российской Федерации; направить решение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для включения указателей страниц сайта http://www.jamonshop.es, в сети Интернет в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

[...]

Прокурор Ульяновского района Ульяновской области, представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее Роскомнадзор), представитель Управления Роскомнадзора по Ульяновской области в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

На основании п. 3 ст. 291 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ) административное дело рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства, в отсутствие сторон.

[...]

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 290, 291-294 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд,

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление прокурора Ульяновского района Ульяновской области о признании информации, распространяемой в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации удовлетворить.

Признать информацию, содержащуюся в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.jamonshop.es информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Копию решения направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ для включения указателей страниц сайта http://www.jamonshop.es сети «Интернет» в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ульяновский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Передаем слово испанскому интернет-магазину хамона, чья информация о хамоне, запрещенному к распространению на территории Российской Федерации, запрещена к распространению на территории Российской Федерации:


Important Notice to our Customers in Russia

Наши самые уважаемые и дорогие покупатели,

В первую очередь, поздравляем Вас со всеми прошедшими праздниками Нового года и Рождества Христова!

Во-вторых, как мы предполагаем, Вы уже, наверняка, знаете, что доступ к нашему интернет магазину был временно заблокирован. Однако мы должны Вас полностью успокоить и сообщаем, что мы как всегда на протяжении последних 5-ти лет так и на сегодняшний день продолжаем и работаем с нашим Российским рынком. Наша замечательная продукция без каких-либо проблем отправляется каждый день на территорию Российской Федерации и доставляется в целости и сохранности. И поэтому мы Вам в данном письме желаем дать Вам наши некоторые рекомендации и советы, каким образом Вы можете без проблем зайти на наш сайт, как и раньше.

А именно Вам необходимо в Вашем компьютере заходить в интернет через любой порт VPN, интернет навигатор ОПЕРА в режиме ТУРБО, порт TunnelBear либо прокси сервера, которые позволяют заходить на любые заблокированные и незаблокированные сайты. Также если Вы хотите зайти с Вашего мобильного телефона, то Вы можете скачать специальные бесплатные программы в Google Play Store, которые позволяют Вам заходить на любые сайты всего мира с любой точки планеты. Если же Вам это сложно, и Вы до сих пор не смогли войти, то не сомневайтесь связаться с нами по нашей электронной почте либо по телефону, которые Вы можете увидеть на нашем сайте.

Будем с удовольствием ждать и приветствовать Вас снова в нашем магазине.

И заранее благодарим Вас за Ваше сотрудничество с нами и Ваше доверие, проявленное в течение всех этих лет к нашему магазину.

С уважением,

Руководство JamonShop.es
Добавлю несколько слов от себя.

Друзья!

Люди не должны воевать с сыром, хамоном и фруктами. Воевать с едой глупо и бессмысленно.

Можно объявлять войну достойному противнику. Можно сражаться с несправедливостью, безграмотностью и цыпками на ногах. Можно завоевывать сердца красивых женщин с грустными глазами. Можно драться за принципы, идеалы, правду. Но, блять, не с сыром! И, блять, не с орехами!

Потому что страна, в которой люди борются с хамоном и которая пытается этих людей от хамона защитить, обречена на несчастья, страдания, уныние, разложение и мучительную гибель.

И люди в такой стране будут умирать, выпив некачественное средство для ванн.

И летчики в такой стране будут путать шасси и закрылками, и самолеты начнут падать и разбиваться.

И заключенных в такой стране будут пытать.

И детей в такой стране будут отбирать у родителей и вырывать из семей.

И журналисты в такой стране станут отрезать себе перед телекамерами чубы и бросать их на снег.

И в такой стране дизайнер пойдет на оппозиционного политика, а оппозиционный политик пойдет на дизайнера.

И даже те, кто в такой стране купит себе вкусняшку, будут сидеть целых три гребаных часа, но все равно не смогут проголодаться до такой степени, чтобы эту вкусняшку съесть.

И все будут несчастны.

Потому что воевать с хамоном - нельзя.

Хамон будет свободным!

Слава хамону!
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