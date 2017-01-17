Уважаемый Артемий Лебедев так заволновался, что даже написал пост без единого матерного слова. Очень приятно на это посмотреть, но ещё приятнее будет получить от него некоторые ответы по существу. Итак, по порядку. Некоторое время назад Артемий Лебедев, глава одноименной студии дизайна, написал пост, прокомментировав моё выдвижение в президенты. Пост яркий и интересный, полный образов и эпитетов. Алексей Навальный заявил о том, что хочет быть президентом России.



Не могу об этом промолчать, потому что ближайший год вся либеральная пресса будет срать в мозги множеству близких мне людей, те начнут снова надрачивать на Навального, а мне придется говорить им, что с таким же успехом они могут доверять рулону туалетной бумаги, и они опять будут обижаться на меня.



Я должен раздать антидот от лица сил добра.



Я давно подписан на Алексея, и помню историю его желаний — сначала он хотел защищать интересы миноритарных акционеров, потом он хотел побороть нелегальное такси в Шереметьеве, потом он хотел стать мэром Москвы, а сейчас он дозрел до президентства. Всякие промежуточные фазы не сильно интересовали Алексея, он никогда не хотел быть муниципальным депутатом, префектом, мэром Переславля-Залесского или губернатором на худой конец. Еще Алексей не хочет быть чьим-либо замом или помощником, только начальником.



Насколько я могу судить, Навальный не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего. Он обычный гражданский активист-популист. Может быть, я необъективен и пристрастен? Но что именно сделал Навальный? Если он адвокат, то где его довольные клиенты? Или где его адвокатское бюро? Когда он участвовал в «координационном совете оппозиции», этот самый совет за год (за год, сука!) не смог даже высрать собственный регламент, не то чтобы хоть что-нибудь сделать полезного. Пауки забирались в банку, собачились там, а потом расползались.



И Навальный хочет, чтобы его оппозиционный статус что-либо значил для меня, человека максимально открытого к оппозиционным идеям. Щас, ага. Покажи, что сделал, тогда начну тебе доверять. Суть поста в том, что президент из меня выйдет очень плохой, потому что самое большое достижение моей жизни — это староста класса. Ничего я больше не сделал, ничего не достиг и т.д. Отнесся я к этому с пониманием, ведь Артемий Лебедев — крупный господрядчик, и от его политической позиции зависит благосостояние его компании. Не побежишь, выпрыгивая из штанов, защищать Собянина и Ликсутова — будешь сидеть без шоколадного подряда на какие-нибудь таблички в метро. Писать ответ сразу я не стал, тем более, как вы можете сами убедиться из самых популярных комментариев под постингом Артемия, его читатели понимают ситуацию совершенно правильно. Гораздо лучше — подумал я — будет напомнить Артемию и тем, кто разделяет его позицию, о реальных проектах, созданных ФБК. Созданных в условиях противодействия власти, незаконных уголовных преследованиях, сложностей с финансированием и т.д. Я бы мог напомнить Артемию о РосЯме, благодаря которой граждане успешно добиваются дорожного ремонта во многих тысячах случаев. О РосЖКХ, сервисе, которым воспользовались сотни тысяч. О расследованиях и ещё много о чём, но вспомнив — опять же — основной источник обогащения Артемия, я подумал, что интереснее всего ему будет работа проекта РосПил, направленного на борьбу с коррупцией в госзакупках. Тем более, что одним из первых кейсов РосПила была отмена коррупционного конкурса на создание сайта Большого театра в 2011 году (5,4 миллионов рублей за сайт), заточенного, как мы позже узнали, именно под студию Лебедева (может, он с тех пор на нас обижен). Поэтому решил на конкретном примере показать, что мы всё-таки много чего умеем, и он совершенно не прав в своём посте. Мы взяли и по открытым данным составили список госконтрактов, полученных студией Лебедева. А когда составили, были просто шокированы, ведь по большинству контрактов нет никаких сведений, а это полностью противоречит и закону, и здравому смыслу, и, видимо, заявлениям самого Лебедева и его контрагентов. Постоянно приходится читать «Лебедев и Ликсутов заявили, что схему метро студия сделала за 1 рубль!». Ну да, сегодня сделали за рубль, а завтра получили ещё подряд на 117 миллионов. Скромная добавка к одному рублю. У Артемия несколько юрлиц, на которые оформляются господряды. Например, ООО «Бедный Йорик». Общее название, которое используется в паблике, — Студия Артемия Лебедева, хотя одноименную компанию ликвидировали по решению суда еще в 2005 году. Вот характерная история с подрядами для московского метрополитена. Кроме бесплатной разработки схемы для московского метро студия выполняла работы возмездно. Например, работы по разработке схемы напольной навигации. Со слов самой студии: «В конце 2013 года в Москве был объявлен конкурс на разработку дизайна, производство и размещение напольных указателей столичной подземки. Специалисты нашего НИИ решили, что надо участвовать. На конкурс Студия Артемия Лебедева шла вместе с партнерами-производственниками: с нас в проекте — дизайн напольной навигации, с партнеров — изготовление и размещение указателей». При этом официальный конкурс на эти работы был признан несостоявшимся (заявки обоих участников не были допущены до участия). Между тем, работы студией были выполнены, и навигация появилась в московском метро. Таким образом, ясно, что договор был заключен с компанией Лебедева/их партнерами, но не был размещен на сайте госзакупок. Неизвестна и его окончательная цена. Это не может быть коммерческой тайной, потому что метрополитен — унитарное предприятие Москвы, и расход его денег должен проходить публично и в соответствии с законом. Вообще, очень частая история в случае со студией Лебедева: в портфолио приводится пример работы и указано, что заказчик — департамент Х (культуры, транспорта и т.п.) Москвы, при этом контракта на сайте нет. А главное, проверить ничего нельзя. Смотрите сами. В большинстве случаев скрыты и контракты, и стоимость, и акты приёмки. https://docs.google.com/spread... Я не хочу раньше времени ни в чём обвинять Артемия, но из нашей практики чётко следует одно: если прячут данные и контракты, значит, воруют. Много воруют. Завышают цены и засылают откаты. Поэтому мы сделали очень правильную вещь строго в рамках общественного интереса: затребовали все данные по всем контрактам. Чтобы их просто опубликовали, так, чтобы мы (и вы) могли на них взглянуть. И что же тут произошло. Артемий Лебедев пишет душераздирающий пост, уже без единого матерного слова, где вопиёт, жалуется и обвиняет нас (!!) в использовании административного ресурса (!!). Он вспоминает 1997 год, когда ещё зарабатывал не на государстве, пишет, как много у него стажёров и выпускников, не забывает указать, что ездит на метро без охраны. В конце он зачем-то пишет о доносе на него со стороны ФБК и добавляет «доносчику — первый кнут». Это странно. Во-первых, у нас не донос, а требование прозрачности в госзакупках. А во-вторых, если кажется, что донос, неужели там преступление, и Артемию, а также его друзьям-чиновникам, есть что скрывать? Прям даже не верится. Это очень странно на фоне его же заявления: Я предлагаю вызов. Проверьте все 3274 работы в нашем портфолио. Отправьте заявки во все ведомства и компании, запросите все договоры и цены, подвергните сомнению все, что мы сделали. И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место.

https://www.facebook.com/temal... Дорогой Артемий. Мы совсем не хотим проверять 3274 работы. Нас точно не интересует ваш бизнес с частными компаниями. Вы можете смело гордиться вашими выдающимися достижениями 1997-го и других годов. Работаете и очень хорошо. Я когда-то переписывался с вами и хотел, чтобы вы делали дизайн для Шереметьево. Недавно заказал в вашей студии карту стран мира в их настоящем размере — ребёнку в комнату. До этого заказывал копилку в форме бомбы. Две штуки. До сих пор одна у Даши стоит, вторая — у Захара. Очень классно. Только господряды — это определенный порядок и ответственность. Это наши деньги — всех граждан России, — которые вы получили от чиновников. У нас есть полное право знать, на каких условиях. Давайте мы с вами начнём с того, что в таблице выше появится ссылка на каждый контракт и будет стоять цена каждого контракта. Предоставьте нам эти данные. Это моё к вам, Артемий, требование как гражданина, как кандидата и как старосты класса. Я очень хорошо понимаю, что вам и таким, как вы, очень не хочется, чтобы я стал президентом. Ведь для вас это будет иметь прямое последствие: вам придётся конкурировать с другими студиями. Никаких больше не будет закупок у единственного поставщика. Никаких господрядов по дружбе. Никаких денег от Ликсутова и Собянина за похвальбы в их адрес. Ничего вот этого, что является основой вашего бизнеса последние годы. Дизайн, сайты, программирование — это высококонкурентные отрасли. Много талантливых людей в России хотят на этом заработать и имеют полное право. Много кто хочет сделать мобильное приложение за 3,6 миллиона рублей. Или сайт парка «Сокольники» за 3,4 миллиона рублей. А уж за 117 миллионов от метро будут биться подрядчики со всего мира. Вам придётся пойти и попробовать победить их в честных конкурсах. Без откатов, без договоренностей о «политическом пиар-сопровождении», без всего этого. Я в вас верю, Артемий. Вы сможете. Ведь были же у вас моменты в 1997 году. В завершение я хочу вас поблагодарить за внимание к моей работе и за то, что вы на своём личном примере дали мне возможность ответить на фразу из вашего поста: Покажи, что сделал, тогда начну тебе доверять. Я вот, помимо всего прочего, сделал что-то, что поможет всем жителям России чуть больше разобраться в ваших непростых взаимоотношениях с бюджетными деньгами. Теперь вы мне доверяете, Артемий?