ЕСПЧ признал, что закон "Димы Яковлева" дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170390 Насколько я понимаю, главная претензия ЕСПЧ - закон "Димы Яковлева" НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ распространяться на процедуры усыновления, которые были начаты к моменту его принятия. Потому что у заявителей уже возникли отношения с детками, они с ними определенное время общались. И в интересах детей было завершить идущие процедуры передачей в семьи. В любом случае поздравления, Каринна Москаленко (Karinna Moskalenko), большое дело сделали!



http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170390