  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1864 число записей 15
 
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2558 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 292 число записей 1
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2029 число записей 20
 
Болотное дело
26.01 число просмотров 250372 число записей 659
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5959 число записей 21
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3026 число записей 26
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2550 число записей 17
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2029 число записей 20
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2036 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Павленский о проекте "Ликвидация"
Павленский о проекте "Ликвидация"
Marat Guelman
17.01 00:13 |  число просмотров 2047

Художник передал Громадскому текст заявления:

«ЛИКВИДАЦИЯ»

Разработка по нашей ликвидации из России длилась с «Фиксации» на Красной площади. Сначала это были уголовные дела с ограничением свободы, угрозы ареста и психиатрического преследования. Потом — более тяжелые меры пресечения и крупные денежные штрафы.
Влиять на нас экономически или административно было сложно, так как имущества, работы и связей с образовательной системой у нас не было. На нас нельзя было давить, угрожая что-то отобрать, уволить или исключить детей из школы. Все это время власть искала техничный и аккуратный способ нашей нейтрализации.

И все это время между нами шла борьба за именование. А борьба за именование — это борьба за общественное мнение. Все эти годы режим пытался доказать, что я или преступник, или сумасшедший. Неважно кто, главное, не художник, а разрушитель культурных ценностей. До сих пор аппарату это не удавалось, и все их попытки оборачивались против полицейской системы. Система сама разоблачала собственную репрессивную механику.
Однако у режима есть огромный силовой и технический ресурс. За нами непрерывно следили, нас прослушивали и искали способы удаления из общественной и политической жизни страны. С нами встречались агенты, предлагали оружие и просили придумать что-нибудь грандиозное со взрывами и захватом Кремля. Повторять судьбу так называемых «крымских террористов» мы не хотели, поэтому отказывались. Но в конце концов режим нашел способ технично ликвидировать нас из России.

Мы всегда открыто говорили о презрении к институту брака, семьи и супружеской верности. Говорили о том, что для нас это одна из разновидностей института собственности. Что может быть циничней, чем объявить другого человека своей вещью?

С сентября этого года к нам стала подбираться некая девушка. Она была актрисой одного из оппозиционных театров, поэтому подозрений не вызвала. Она искала общения, поддержки и отношений. Мы были открыты к людям и дали ей возможность сблизиться с нами.
Это оказалось фатальным – нашу позицию о свободных отношениях обернули в преступное насилие против личности. Нас попытались сделать жертвами грязной интриги. Актриса оказалась доносчицей, и вечер проведенный у нас в гостях, превратился в заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, то есть мной и моей самой близкой подругой Оксаной. Чтобы не кормить чьи-то фантазии, необходимо сказать, что никакого насилия не было.

Хороший ход со стороны аппарата: то, что нам инкриминируют, — это тяжкая статья и до десяти лет лишения свободы сразу для двоих человек. По факту удар сразу по четырем. Двое отправляются в лагеря с грязной статьей ближайшие 10 лет рассказывать зэкам, как они стали наивными жертвами оперативной разработки. А еще двое — постигать школу жизни в детские дома. Техничный ответ власти на отрицание института брака и образовательной системы.

После задержания в аэропорту Шереметьево и допроса в Следственном комитете нам неожиданно дали уйти. Старший следователь сказал, что пока нас арестовывать не будет, так как в таком деле торопиться нельзя, главное — объективность, и ему надо собрать все доказательства. Просил не покидать пределы Москвы и являться сразу по звонку. Кто хоть немного знаком с правоохранительной системой, сразу поймет несуразность происходящего – система легкомысленной не бывает. Срыва просто так она не дает. Система базируется на психологии выгоды. По тяжкой статье человек арестовывается сразу, тем более, если у него нет прописки и постоянного места жительства в конкретном регионе.

У нас этого не было. Была только чудовищная 132 статья – оговорить можно каждого, а доказать невиновность практически невозможно. Ведь это даже не изнасилование, по которому нужны хоть какие-то экспертизы. Это единственная статья, по которой судят лишь по одному заявлению. Мы не знаем, насколько долго актриса сотрудничает с полицией. Но теперь мы точно знаем, что в России возродился донос. Безусловно, с 30-х годов произошла значительная эволюция доноса. Сейчас нельзя осудить за контрреволюционную деятельность или антисоветскую агитацию. Ведь «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления», и «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие». Но это только официально.

Мы возвращались из Варшавы. О том, что написано заявление и что мы в розыске, нас предупредили за 5 дней до возвращения. При помощи той же актрисы, через нашего с ней общего знакомого. Мы это предупреждение проигнорировали. Поэтому когда мы вернулись, в аэропорту нас встретили так, чтобы сомнений в серьёзности намерений не возникало. После этого нам показали, что у нас есть только два варианта: или в режимный лагерь, или за пределы границ российского паспортного контроля. Сидеть за то, чего я не делал, и с бараньей покорностью идти на заклание, выгодное государству, я не соглашусь ни при каких обстоятельствах. Тем более, тянуть за собой близких и лишать их свободы.

Я признаю, что аппарату удалось исполнить этот ход. Разработка прошла успешно. Но в этой борьбе не бывает постоянства. Мы будем аккуратнее, и жизнь покажет, за кем останется последнее слово.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Грех на мне, братцы
blogКох Альфред    2.02 20:56 |  число просмотров 540
Грех на мне, братцы Два дня Немцов уговаривал меня назначить Кириенко директором НОРСИ (нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области). Я наотрез отказывался: нет опыта, нет базового образования и т.д. Немцов кричал, просил, грозился пойти к Ельцину... Я (был грех) - сдался.
 
Хотите с таким психопатом учиться 11 лет?
www.facebook.com    2.02 20:14 |  число просмотров 628
Хотите с таким психопатом учиться 11 лет? Мой друг был зверски избит в очереди на запись в школу. В первый класс. Сейчас так. Живая очередь по 3-е суток.
 
Ну вот, позаседали
blogNavalny    2.02 16:03 |  число просмотров 572
Ну вот, позаседали Весь дальнейший процесс просто потерял смысл. Это теперь такая формалистика, чтобы создать видимость: у нас тут всамделишный суд. Приговор будет обвинительным.
 
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а?
blogПрикладная социопатия    2.02 14:41 |  число просмотров 490
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а? 1. РПЦ никогда не была собственником Исаакиевского собора; 2. РПЦ никогда не обладала правом пожизненного владения собором; 3. Исаакиевский собор никогда не находился на правах хозяйственного ведения или оперативного управления РПЦ
 
Каца выгнали из Яблока
blogOleg Kozyrev    2.02 11:46 |  число просмотров 696
Каца выгнали из Яблока Надо отдать должное Максиму - он мастер политического троллинга. Высший пилотаж - умение "взламывать" уязвимости, доводя своими "улучшениями" до ступора работу
 
все записи
Выбор редактора
Активист вонючий!
blogstalic    1.02 18:03 |  число просмотров 934
Активист вонючий! Если не ослабим наши усилия, то наведем порядок хотя бы в одной, но такой важной сфере, как здравоохранение. А как там получится дальше - вернется ли коррупция, начнут ли снова грабить наш бюджет - будет зависить только от нашего неусыпного контроля за действиями чиновников.
 
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма
blogЛеонид Невзлин    30.01 15:11 |  число просмотров 1838
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма К счастью или к несчастью я тоже принадлежу к потомкам выходцев из черты оседлости . Много лет я воздерживался от каких-либо комментариев по поводу ситуации с евреями в России.
 
Скандал вокруг Вороненкова
blogПолитджойстик    30.01 10:57 |  число просмотров 1371
Скандал вокруг Вороненкова В руководстве КПРФ раскол относительно отмежевания от бывшего депутата ГД от этой партии Дениса Вороненкова. Лидеры партии не могут определиться, как реагировать
 
Цитаты дня
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Силовики против адвокатов. 6:0
 2.02 13:12 |  число просмотров 169
Силовики против адвокатов. 6:0 Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи
Явление Чудновец
Павел Каныгин  1.02 15:27 |  число просмотров 431
Явление Чудновец Неожиданный поворот в нашумевшем деле осужденной за репост Евгении Чудновец, которая «отказала уважаемому человеку»
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 15763
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5894
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7353
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2146
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3779
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012