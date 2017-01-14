Помогите донести Евгений Левкович 2402 14.01 13:31 |2402 Жизнь, однако, драматург.

Кто бы мог подумать, что я буду просить за жену солиста хора имени Александрова. Она, Надежда Столяр, в больнице сейчас. И сама просит о помощи. Как отказать? Буквально час назад наш телефонный разговор закончился.

История следующая. Муж Надежды, Иван Столяр, сами знаете где погиб. И как у нас это обычно бывает: всей страной поскорбели, тех, кто плохо скорбел – выпороли, да и забыли. А на носу, между тем, отпевание и похороны. Около шестидесяти человек надо отпеть. Даже если разделить на два дня – всё равно получается тридцать гробов. Вместе с родственниками – толпа.

Министерство обороны дату похорон всё время переносит, и одним этим уже родственников издёргало. А тут оно ещё такое говорит (в лице Сергея Владимировича Фральцева, начальника департамента культуры): не надо, мол, лишней шумихи, отпевать будем на мемориальном кладбище министерства.

А там храм - совсем маленький, тридцать гробов и сто пятьдесят человек не поместятся, давилово будет и балаган. И просят родственники перенести отпевание в ХХС. Или в Новодевичий, на худой конец. «Мы, - говорит Надежда, - даже письмо Кириллу написали, и он согласен. Только команды ждёт. От министерства обороны. Неужели так сложно?»

«Сложно», - отвечают в министерстве. Перекрывать центр города придётся … Столько неудобств горожанам… Очень сложно.

На что родственники из последних моральных сил замечают: мол, Москву по два раза в день перекрывают на несколько часов, чтобы кормчий проехал, а тут всего на десять минут надо. В чём сложность-то?

И так уже целую неделю продолжается.

Сегодня дату отпевания в очередной раз перенесли – на 16-17-е. И вот Надежда прямо с больничной койки и говорит: «Женя, можете за эти дни нашу просьбу до министра обороны донести? Это же наши мужья! Неужели мы их даже похоронить по-человечески не заслужили?».

Ну, я-то могу, конечно.

Эй, Шойгу, подь сюды. Твои там разбились? Отпеть. Немедленно. По-человечески. Как родственники просят. В ХХС. И чтоб со всеми почестями. И чтоб сам Кирилл. Кругом марш. Выполнять.

Но я так не стал, конечно. Пообещал только попробовать шум поднять.

Вот, поднимаю, как могу.

Помогите донести.

Если журналистам нужны контакты Надежды – я дам. Обсудить в блоге автора