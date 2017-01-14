  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1864 число записей 15
 
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2558 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 292 число записей 1
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2029 число записей 20
 
Болотное дело
26.01 число просмотров 250372 число записей 659
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5959 число записей 21
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3026 число записей 26
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2550 число записей 17
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2029 число записей 20
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2036 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Новый удар Америки
Новый удар Америки
Михаил Касьянов
14.01 12:47 |  число просмотров 2564
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России.  Под законодательным запретом могут оказаться инвестиции и поставки оборудования в нефтегазовый сектор, участие в приватизации российских государственных активов, продажа и приобретение российского суверенного долга. В случае принятия этих ограничительных мер, российскую экономику ждет еще один удар. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации. А лояльности к политике Кремля от команды Дональда Трампа ждать не приходится.

Энергетический сектор под прицелом

Согласно законопроекту ограничения вводятся на инвестиции в российский нефтегазовый сектор, вводится запрет на поставки всего технологического оборудования, информации и услуг, которые могут помочь при разработке нефти и газа.

Российский ТЭК критически зависит от иностранных технологий и оборудования, обеспечивающих разведку и разработку новых месторождений. Российское машиностроение обеспечивает технологическим оборудованием наш ТЭК только на 15-20 % от потребности. Без использования западных технологий и оборудования (главным образом из США и Канады) запуск новых месторождений технологически невозможен.

Возникают проблемы и с поддержанием существующих уровней добычи на ныне эксплуатируемых месторождениях. Оборудование, необходимое для увеличения дебита эксплуатируемых скважин, также всё импортное. Появляется угроза снижения общих объемов добычи нефти и газа, и она усиливается в связи с глобальным трендом на понижение цен на углеводороды. 

Проблема инвестиций также встанет очень остро. До сих пор вложения в добычу нефти и газа в России, несмотря на неблагоприятный инвестклимат, рассматривались западными инвесторами как одни из самых прибыльных. Теперь зарубежные компании не будут рисковать вкладывать свои капиталы, опасаясь попасть под расширенные санкции.  

Введение санкционных ограничений по обеим линиям дает синергетический эффект, снижающий возможности развития российской нефтяного и газового сектора (в росте запасов, добыче, поддержании рентабельности отрасли и объемов бюджетных доходов от углеводородов). У российских властей и сырьевых кампаний нет никаких возможностей компенсировать эти потери ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде.

Чем грозит потеря финансирования правительством и госкомпаниями

Вводимый запрет на покупку и продажу долговых обязательств России наносит серьезный удар по способности правительства финансировать дефицит федерального бюджета и быстро растущий дефицит региональных и местных бюджетов. Государственные компании также лишаются возможностей привлекать заемный капитал для финансирования своих инвестиционных проектов и операционной деятельности.

Необходимо отметить, что это относится не только к покупке и продаже российских ценных бумаг или любых других долговых обязательств России и её госкомпаний на международных рынках капитала, но и к таким сделкам внутри России. Надо полагать, что во избежание замораживания своих капиталов, вложенных в российские долговые обязательства, портфельные инвесторы, будь то иностранные или отечественные, примут решение продать эти бумаги до вступления в силу внесенного в Конгресс законопроекта.

Общеизвестно, что существующие масштабы внутреннего рынка капитала весьма и весьма скромны, а с предстоящим полным уходом из него оставшихся инвесторов он превратится в имитацию и практически прекратит свое существование как рынок. И этот источник финансирования исчезнет как для властей всех уровней, так и для государственных компаний, да и для частных компаний он становится фактически недоступным.

Более того, законопроект запрещает инвесторам участвовать в приватизации российских предприятий. Это означает, что этот источник покрытия дефицита бюджета также исчезает.

Разумеется, это американский закон, и предусмотренные в нем запреты относятся к американским компаниям и гражданам. Но при этом в силу интегрированности и масштаба американской экономики и её финансовой системы практически любые сделки, проходящие через международный банковский сектор, тем или иным образом попадают в поле зрения властей США. И опыт применения первой волны секторальных санкций показывает, что никакие банки и промышленные компании не желают ссориться с американцами ради сотрудничества с нынешней Россией. Теперь проводка даже собственных российских денег через счета иностранных фондов и компаний с целью имитации способности привлекать зарубежные капиталы, как это недавно было с приватизацией «Роснефти», станет невозможной. Думаю, что теперь даже богатые арабские страны не станут рисковать дружбой с США ради неких коммерческих посылов российских властей.

Да, теперь только Китай, ведущий многоуровневые торговые и финансовые войны с Америкой, способен пренебречь создаваемыми США условиями и предоставлять России кредитование и осуществлять покупку российских предприятий. Но такие сделки, разумеется, могут иметь место только на особых китайских условиях. Какие черты имеют такие условия, нынешняя власть прекрасно знает, и мы все частично узнали, когда в прессу попала информация о состоявшейся продаже Китаю огромных объемов ещё не добытой нефти, которые предстоит добыть в предстоящие десятилетия.

Уверен, что Путин прекрасно понимает, чем грозит попадание России в крепкие китайские объятия. Думаю, что на поклон к китайцам он не пойдет.

В этих условиях для российских властей, упорствующих в своей неадекватной внешней и внутренней политике, каждый оставшийся в стремительно тающем резервном фонде рубль является, как говорится,«на вес золота». Обещанное использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктурных проектов отменено, и этот фонд в качестве источника финансирования дефицита бюджета уже включен в утвержденный бюджет 2017 года.  Возможности для предвыборных обещаний сокращаются, а исполнение уже выданных обещаний, таких как индексация пенсий и зарплат, будет идти с большим скрипом.  

На фоне этих грядущих ограничений, несмотря на выросшую цену на нефть до $55 за баррель, в этом году надо ожидать плавную, 10-ти процентную девальвацию рубля.

Приток иностранных инвестиций был одним из основных источников, обеспечивших стремительный экономический рост в период с 1999-го по 2008-й год. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, вложенных в экономику и финансовую систему страны. При наличии доверия рынков страна могла бы иметь доступ к ресурсам по низким ставкам при любых объемах. Но доверие инвесторов к нынешней власти утрачено полностью, и санкции лишь усиливают эффект его отсутствия.

Уходящие надежды на перезагрузку

Законопроект о новых ограничительных мерах, внесен группой из 10 сенаторов от обеих партий — от республиканской и демократической. Фактически в американском Конгрессе формируется мощная коалиция в 2/3 голосов в обеих палатах, способная влиять на политику Белого дома в отношении нынешней России. Мотивы новых санкций, помимо хакерских атак, сенаторы называют все те же: аннексия Крыма, эскалация напряженности на востоке Украины, участие в сирийской гражданской войне. В своих последних выступлениях как Дональд Трамп, так и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон высказываются в отношении российского внешнеполитического курса однозначно жестко, что значительно осложняет Кремлю возможность в ближайшее время заключить сделку с Вашингтоном. Трамп лично подтвердил, что признает участие Москвы в кибератаках на США. Главный его тезис – Россия будет уважать Америку при нем «еще больше», чем при любом другом президенте, и он не будет предлагать Путину перезагрузку. Потеряв чувство реальности, Кремль, по-видимому, предполагал, что сможет повлиять на выбор американского народа, но не рассчитал весовые категории и не учел силы демократических институтов. Теперь целый комплекс жестких санкционных ограничений ударит не только по власти, но и по всему российскому народу, который оказался заложником путинской внешней политики.

Авантюры Путина вновь обрекают страну на серьезные проблемы. Продолжая поддерживать военные конфликты и обрекая тем самым экономику страны на долговременную стагнацию от непомерных затрат и расширяющихся санкций, власть тем не менее продолжает проводить агрессивный внешнеполитический курс и противопоставлять себя всему цивилизованному миру. За два года реальные доходы россиян упали на 15%. Источники экономического роста отсутствуют. Новые санкции могут  значительно усугубить и без того тяжелое положение нашей страны.

В Кремле уже говорят о готовности к сотрудничеству с США, несмотря на санкции. Однако конкретных шагов к их отмене власть делать не желает. Очевидно, что выйти из «санкционного пике», не предпринимая необходимых шагов, не получится.

Новые санкции частично повторяют уже введенные администрацией Обамы, но то были не законы, а указы президента, которые могут быть отменены новым хозяином Овального кабинета. Отменить закон о «всеобъемлющих санкциях», в случае его принятия,  будет крайне затруднительно даже лояльной к Путину американской администрации. Напомню, что в 2002 году Конгресс отклонил предложение Джорджа Буша об отмене поправки Джексона-Веника для России. Этот процесс затянулся на долгие десять лет.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Грех на мне, братцы
blogКох Альфред    2.02 20:56 |  число просмотров 541
Грех на мне, братцы Два дня Немцов уговаривал меня назначить Кириенко директором НОРСИ (нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области). Я наотрез отказывался: нет опыта, нет базового образования и т.д. Немцов кричал, просил, грозился пойти к Ельцину... Я (был грех) - сдался.
 
Хотите с таким психопатом учиться 11 лет?
www.facebook.com    2.02 20:14 |  число просмотров 628
Хотите с таким психопатом учиться 11 лет? Мой друг был зверски избит в очереди на запись в школу. В первый класс. Сейчас так. Живая очередь по 3-е суток.
 
Ну вот, позаседали
blogNavalny    2.02 16:03 |  число просмотров 572
Ну вот, позаседали Весь дальнейший процесс просто потерял смысл. Это теперь такая формалистика, чтобы создать видимость: у нас тут всамделишный суд. Приговор будет обвинительным.
 
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а?
blogПрикладная социопатия    2.02 14:41 |  число просмотров 490
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а? 1. РПЦ никогда не была собственником Исаакиевского собора; 2. РПЦ никогда не обладала правом пожизненного владения собором; 3. Исаакиевский собор никогда не находился на правах хозяйственного ведения или оперативного управления РПЦ
 
Каца выгнали из Яблока
blogOleg Kozyrev    2.02 11:46 |  число просмотров 696
Каца выгнали из Яблока Надо отдать должное Максиму - он мастер политического троллинга. Высший пилотаж - умение "взламывать" уязвимости, доводя своими "улучшениями" до ступора работу
 
все записи
Выбор редактора
Активист вонючий!
blogstalic    1.02 18:03 |  число просмотров 934
Активист вонючий! Если не ослабим наши усилия, то наведем порядок хотя бы в одной, но такой важной сфере, как здравоохранение. А как там получится дальше - вернется ли коррупция, начнут ли снова грабить наш бюджет - будет зависить только от нашего неусыпного контроля за действиями чиновников.
 
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма
blogЛеонид Невзлин    30.01 15:11 |  число просмотров 1838
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма К счастью или к несчастью я тоже принадлежу к потомкам выходцев из черты оседлости . Много лет я воздерживался от каких-либо комментариев по поводу ситуации с евреями в России.
 
Скандал вокруг Вороненкова
blogПолитджойстик    30.01 10:57 |  число просмотров 1371
Скандал вокруг Вороненкова В руководстве КПРФ раскол относительно отмежевания от бывшего депутата ГД от этой партии Дениса Вороненкова. Лидеры партии не могут определиться, как реагировать
 
Цитаты дня
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Силовики против адвокатов. 6:0
 2.02 13:12 |  число просмотров 169
Силовики против адвокатов. 6:0 Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи
Явление Чудновец
Павел Каныгин  1.02 15:27 |  число просмотров 431
Явление Чудновец Неожиданный поворот в нашумевшем деле осужденной за репост Евгении Чудновец, которая «отказала уважаемому человеку»
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 15763
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5894
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7353
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2146
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3779
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012