Детская свадьба nikolaeva 169 30.12 11:44 |169



Мы с ужасом рассматриваем зарубежные фотографии (как правило, из стран арабского мира), на которых маленькие невесты позируют в белых платьях. Но мало кто знает, что и у нас в стране подобное не редкость. Однако истории такие попадают в СМИ не часто. Но если такая информация просачивается в газеты, общественность негодует и волнуется.



Последний скандал произошёл только что.



Соцопека забрала из Цыганского посёлка в Екатеринбурге 12-летнюю беременную девочку. О том, что девушка в положении, стало известно, когда её привезли в больницу. Жена-девочка жаловалась на боли в животе. Врач, убедившись, что девочка в положении, тут же обратился в соответствующие инстанции. Все это рассказал СМИ глава цыганской диаспоры Ян Сокол.



- Мы с Петро хотели ребенка, - говорит юная жена. - Решили создать свою семью. И у нас все почти получилось. Я забеременела. Все это время Петро почти не отходил от меня. С любовью ухаживал. Нас разлучили две недели назад, - утирает слезы девочка. - Я хочу вернуться к нему. Я хочу родить ему ребенка и жить вместе с мужем большой дружной семьей. Здесь я все время плачу, прошу отпустить меня домой. Но на меня никто не обращает внимания. Мы созваниваемся с Петро. Он тоже по мне очень скучает.

У нас ведь нормально, что в таком возрасте мы заводим детей. Я на четвертом месяце беременности. Аборт делать не буду.



Пара сыграла свадьбу год назад. Невесте тогда было 11, жених на два года старше. Свадьба была многолюдная, согласие на брак дали родители и невесты, и жениха.





Жених и невеста в центре





В центре - друг жениха.





Невеста



Вот что говорит сам муж:







Невероятная, конечно, история. Мужу грозит реальный срок. Что будет с девочкой, непонятно. Сейчас она в социальном центре.



Интересна реакция цыганской общественности:



"Мы живем по своим обычаям, традициям, - объясняет дядя юного мужа Борис. - Мы рано женим: в 12, 13,14 лет. И все у нас всегда хорошо".



Получается, подобные случаи совсем не редкость, а даже норма. Но, конечно, на фотографиях это выглядит просто неправдоподобно. Особенно меня поразил жених. Ему на вид и вовсе лет десять.



Надо обязательно проводить какую-то профилактику ранних браков в тех районах, где они традиционно считаются нормой: хотя бы рассказывать в школах о рисках, которые они несут, разговаривать с родителями. А то никто и законов не знает. Мальчик на видео недоумевает, за что его собираются наказать:"Я закон какой-то нарушил?"

Какие бы традиции ни были, надо понимать, что беременность в 12 лет угрожает жизни и здоровью женщины.





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