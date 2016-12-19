Совсем скоро наступит Новый год. Люди готовятся к празднованию, это стало традицией. Можно по-разному воспринимать новогодний праздник - я, например, отношусь к нему прохладно. Не суть.

Давайте помнить, пожалуйста, что не все наши добрые знакомые смогут провести новогодние каникулы вместе со своими родными и близкими. Это политические заключённые. Людей лишили свободы - но в наших силах поддержать их, в том числе материально.

Объявляю последний в этом году сбор на подопечных политзеков. Особый - новогодний. За эти три года нашёл без малого шесть миллионов рублей для нескольких десятков узников и их семей. Но деньги нужны постоянно...

Поднажмём? Кому сколько не жалко.

— PayPal: vladimir.akimenkov@gmail.com;

— Яндекс.Деньги: 410012642526680;

— карта Сбербанка Visa 4276 3801 0623 4433 Владимир Георгиевич Акименков

РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЁВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Кор/счёт банка 30101810400000000225

БИК банка 044525225

Счёт получателя 40817810238050715588

ФИО получателя АКИМЕНКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

SWIFT-code SABRRUMM

Счёт получателя 40817810238050715588

ФИО получателя АКИМЕНКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

Спасибо вам, люди. С наступающим вас.

Перепост.







