|Новогодний сбор на политзеков
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29.12 17:44 | 306
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Совсем скоро наступит Новый год. Люди готовятся к празднованию, это стало традицией. Можно по-разному воспринимать новогодний праздник - я, например, отношусь к нему прохладно. Не суть.
Давайте помнить, пожалуйста, что не все наши добрые знакомые смогут провести новогодние каникулы вместе со своими родными и близкими. Это политические заключённые. Людей лишили свободы - но в наших силах поддержать их, в том числе материально.
Объявляю последний в этом году сбор на подопечных политзеков. Особый - новогодний. За эти три года нашёл без малого шесть миллионов рублей для нескольких десятков узников и их семей. Но деньги нужны постоянно...
Поднажмём? Кому сколько не жалко.
— PayPal: vladimir.akimenkov@gmail.com;
Спасибо вам, люди. С наступающим вас.
Перепост.
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