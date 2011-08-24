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О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен
navalny
29.12 10:50 |  число просмотров 239

История строительства «Зенит-Арены» — это история российского госкапитализма.

В принципе, довольно простое сооружение. Не типовое, конечно, но это и, извините, не хрустальный мост на горе Эверест. Большие стадионы вполне успешно строят во всех странах мира, включая развивающиеся.

Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз всё брали «под личный контроль». Меняли подрядчиков. Мухлевали с контрактами. Постоянно задвоенные работы (просят деньги на то, что уже оплачено/сделано). Заявляли, что привлекут десантников для строительства.

Вот, на днях, наконец-то наметили окончательную дату сдачи (после очередного выделения немеренных денег). И всё равно не смогли сдать в срок и снова выделили миллиард.

ФБК утверждает: последний госконтракт — снова мухлёж и фальсификация. Его обоснование — «произошедшая чрезвычайная ситуация». Очевидная ложь для обмана правил конкурсных процедур.

Наше требование: Комитет по строительству СПб (заказчик со стороны государства) должен публично отчитаться и предоставить публичную отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы КС, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.

Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 млрд рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение «Зенит -Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства.

Давайте напомню грустную историю всех госконтрактов по Зенит-Арене:

1. 2008-2013

Контракт на 22,5 млрд рублей от 17.12.2008

Расторгнут в сентябре 2013 г. Выплачено 9,9 млрд рублей.

Подрядчик: ЗАО «Инжтрансстрой»

2. 2013-2016

Контракт на 12,5 млрд рублей от 19.11.13

Расторгнут в июле 2016 г. Выплачено 12,3 млрд рублей.

Подрядчик: ЗАО «Инжтрансстрой»

3. 2014-2016

Контракт на 1,77 млрд рублей от 06.11.14

Расторгнут в июле 2016 г. Оплачен полностью.

Подрядчик: АО «Корпорация «Трансстрой»

4. 2014-2016

Контракт на 9,2 млрд рублей от 10.11.14

Расторгнут в июле 2016 г. Выплачено 6,9 млрд рублей.

Подрядчик: «Инжтрансстрой-СПб»

5. 2016 — настоящее время

Контракт на 2,39 млрд рублей от 19.08.2016

Деньги перечислены в полном объеме. В настоящее время в карточке контракта стоит статус «исполнение».

Подрядчик: ОАО «Метрострой»

6. 2016 — настоящее время

Контракт на 5,39 млрд рублей от 19.08.2016

Информации об оплате нет. В настоящее время в карточке контракта стоит статус «исполнение».

Подрядчик: ОАО «Метрострой»

7. И последний госконтракт, который заключили 20 декабря 2016 г., а информацию о нем разместили на сайте 26 декабря, позавчера, в 22 ч вечера:

Контракт на 952 086 000 рублей от 20.12.2016

Подрядчик: ОАО «Метрострой»

Летом были заключены два госконтракта, ФБК жаловались на них, так как начальные цены госконтрактов не были обоснованы надлежащим образом, а также были выбраны неверные способы закупки.

Подробный пост Соболь о сути жалобы ФБК.

О результате рассмотрения жалобы в ФАС.

ФАС в нашей жалобе отказала. При этом есть важная деталь: когда жалоба рассматривалась в ФАС России, на комиссии присутствовали представители бывшего генподрядчика Зенит-Арены и поясняли ФАС России, что новые торги были объявлены незаконно, так как часть работ по ним была задвоена (работы уже были выполнены по предыдущему госконтракту). Общую стоимость задвоенных работ они тогда оценили в 1 млрд рублей.

Последний госконтракт был заключен 20 декабря 2016 (СМИ писали о нем позавчера, так как он был опубликован на сайте только позавчера вечером). Он был заключен незаконно, так как его заключили без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации:

В законодательстве есть четкое определение, что является ЧС:

http://www.consultant.ru/docum...

Так как никакого пожара, наводнения или чего бы то ни было еще в Санкт-Петербурге не было, получается, что жулики просто напросто нарушили закон, заключив контракт без торгов по этому основанию. Тупость чиновников и коррупцию за ЧС закон не признает.

И это не простая формальность. Мы не придираемся сейчас. Все проблемы со стадионом Зенит-Арена получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались «своим» компаниям. Типа, отдадим своим, потому что они «надёжные». Дальше деньги разворовывали, а «надёжные компании» срывали сроки и просили ещё денег.

- Окей, — говорит государство, — нам важно всё достроить. И заключает новый госконтракт.

И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начало отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию «кто больше откатит питерским чиновникам», то стадион давно был бы сдан.

С 2007 года была куча времени: строй — не хочу, а сейчас в спешке нужно контракт заключать на ещё один миллиард.

Наша жалоба в антимонопольную службу на возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Наше Заявление в прокуратуру с требованием обратиться в суд и отменить госконтракт.

И ещё важные детали по последнему госконтракту:

1) 26 декабря, позавчера, был подписан дополнительное соглашение по госконтракту от 20 декабря 2016 г. И согласно п. 3.8 госконтракта, теперь подрядчику в качестве аванса выплатят полную стоимость работ в 952 086 000 рублей в течение ближайших 15 дней. То есть 100% стоимости госконтракта. Это до подписания всех актов, до приемки работ и т.д.

2) Не факт, что стадион вообще можно будет нормально эксплуатировать. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» обнаружил в помещениях стадиона превышение норм концентрации аммиака и формальдегида: http://www.fontanka.ru/2016/11/17/086/ (у Фонтанки приложена экспертиза в статье прям)

Есть одна уловка, которую используют строители, чтобы быстрее сдать работы: добавляют в бетон раствор с аммиаком, все быстрее застывает, но потом объекты нельзя использовать по назначению. Так уже было с одной из школ в Москве, которую сдали, а потом сразу закрыли из-за превышения норм аммиака в несколько раз: https://rg.ru/2011/08/24/ammiak.html

«Аммиак в бетоне используется, как правило, для скорейшего застывания раствора. „К этому способу строители прибегают в тех случаях, когда нарушаются сроки строительства и необходимо ускорить ход работ искусственными средствами. Аммиак не выветривается из бетона со временем — концентрация аммиака в здании, построенном по такой технологии, всегда будет превышена“»

https://www.novayagazeta.ru/ar...

То есть, как я и написал в начале. Все признаки путинского госкапитализма:

- сначала очень дорого;

- потом ещё в два раза дороже;

- очень долго;

- потом ещё дольше;

- очень плохо по качеству и со вредом для здоровья.

- чиновники в шоколаде и отлично заработали.

Оставляй свой имейл и свою подпись, если такой госкапитализм тебя больше не устраивает:
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