|Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии
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29.12 10:44 | 165
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От этих показаний у меня уже крыша начинает ехать. Я просто сижу, читаю это и реву. Круглосуточно.
Итак, очередной пострадавший (двадцать шестой на сайте) пострадавший от пыток в Карелии. Примерин Пётр Геннадьевич.
Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом. Страшилки про туберкулезную зону, куда отправляют "несломленных", я уже слышала, а от первого лица рассказ человека о том, как его специально заражали - впервые.
"Меня отправили в ФКУ ЛИУ-4 этапом в вагоне с лицами болеющими туберкулезом. При содержании в ФКУ ЛИУ-4 в карантинной камере я получал воду для питья в пластиковых бутылках, используемых более одного раза и не обрабатываемых после использования другими осужденными.
Показания Рухтаева сейчас расшифровываем, а оба этих клиента подписывают формуляр ЕСПЧ на представительство их для Nadya Radnaeva.
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