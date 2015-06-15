  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
В День чекиста
25.12 число просмотров 340 число записей 5
 
"Чепушилы" Потомского
25.12 число просмотров 778 число записей 5
 
Поехавший ЖЖ
24.12 число просмотров 1063 число записей 11
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3077 число записей 46
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2297 число записей 17
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Крушение Ту-154
26.12 число просмотров 4536 число записей 24
 
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3758 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3430 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3118 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3077 число записей 46
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии
Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии
Anastasia Zotova
29.12 10:44 |  число просмотров 165

От этих показаний у меня уже крыша начинает ехать. Я просто сижу, читаю это и реву. Круглосуточно.

Итак, очередной пострадавший (двадцать шестой на сайте) пострадавший от пыток в Карелии. Примерин Пётр Геннадьевич.

Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом. Страшилки про туберкулезную зону, куда отправляют "несломленных", я уже слышала, а от первого лица рассказ человека о том, как его специально заражали - впервые.

"Меня отправили в ФКУ ЛИУ-4 этапом в вагоне с лицами болеющими туберкулезом. При содержании в ФКУ ЛИУ-4 в карантинной камере я получал воду для питья в пластиковых бутылках, используемых более одного раза и не обрабатываемых после использования другими осужденными.
04.11.2016 на приеме-сдаче смены с 8:30 до 9:00 мной сотруднику принимающей смены, вероятно, помощнику дежурного по учреждению, под запись его видеорегистратора были переданы жалобы прокурору и уполномоченному по правам человека.
05.11.2016 года заместитель начальника по БиОР ЛПУ РБ2 майор Андреев Е. в приватной беседе стал угрожать мне неблагоприятными последствиями в случае если я не прекращу подавать жалобы, после чего, мне перестали оказывать медицинскую помощь.
В ИК-7 в отношении меня применялись:
— с 15.06.2015 меня посадили на шпагат, отбили почки, икроножные мышцы через фанерку, били по голове ПР-кой, подвешивали за связанные за спиной руки, на протяжении 10 дней.
— с 25.06.2015 до окончания содержания в ИК-7 указанные выше действия повторялись каждые 3-4 дня.
В ЛИУ-4 меня сажали на шпагат 23 или 24.12.16 в наказание за то, что я услышал пытки Рухтаева Артема Александровича".

Показания Рухтаева сейчас расшифровываем, а оба этих клиента подписывают формуляр ЕСПЧ на представительство их для Nadya Radnaeva.

http://stop-torture.info/advokatskij-opros-primerina-petra-gennadevicha-27-12-2016/
Обсудить в блоге автора
Посты дня
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен
blogNavalny    29.12 10:50 |  число просмотров 239
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз всё брали "под личный контроль". Меняли подрядчиков. Мухлевали с контрактами
 
Адская тотальная вырубка парка Кусково
blogElena L. Rusakova    29.12 10:18 |  число просмотров 485
Адская тотальная вырубка парка Кусково Падают 200-летние дубы один за другим. Спустя несколько дней после того, как сам президент в присутствии СМИ подтвердил незаконность работ
 
Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо
blogНЕЗЫГАРЬ    28.12 12:03 |  число просмотров 1430
Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо Без подписи Школова не происходит ни одно назначение. Его подразделение собирает и анализирует информацию о доходах чиновников и силовиков, их связях и контактах.
 
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность
blogАркадий Бабченко    27.12 12:47 |  число просмотров 1789
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность "Журналистов Бабченко и Рынскую ищут приставы. За неоплату проезда". Почему вы даже фальшивку как следует сварганить не можете? У меня бесплатный проезд на общественном транспорте, дегенераты
 
Татарстан взбунтовался
blogDmitry Gudkov    27.12 12:08 |  число просмотров 1456
Татарстан взбунтовался "Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
 
все записи
Выбор редактора
Татарстан взбунтовался
blogDmitry Gudkov    27.12 12:08 |  число просмотров 1456
Татарстан взбунтовался "Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
 
Апдейт по делу Оксаны Севастиди
blogIvan Pavlov    26.12 19:53 |  число просмотров 715
Апдейт по делу Оксаны Севастиди Завтра 27 декабря мы планируем встретиться с Оксаной в колонии, для чего сегодня выезжаем в Кинешму Ивановской области
 
Геополитика Путина
blogAndrey Loshak    25.12 18:30 |  число просмотров 2832
Геополитика Путина Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров  29.12 11:27 |  число просмотров 51
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомств
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве
 29.12 11:16 |  число просмотров 51
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Накануне он был арестован
все записи
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1970
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3430
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6158
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1269
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3081
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012