От этих показаний у меня уже крыша начинает ехать. Я просто сижу, читаю это и реву. Круглосуточно.

Итак, очередной пострадавший (двадцать шестой на сайте) пострадавший от пыток в Карелии. Примерин Пётр Геннадьевич.

Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом. Страшилки про туберкулезную зону, куда отправляют "несломленных", я уже слышала, а от первого лица рассказ человека о том, как его специально заражали - впервые.

"Меня отправили в ФКУ ЛИУ-4 этапом в вагоне с лицами болеющими туберкулезом. При содержании в ФКУ ЛИУ-4 в карантинной камере я получал воду для питья в пластиковых бутылках, используемых более одного раза и не обрабатываемых после использования другими осужденными.

04.11.2016 на приеме-сдаче смены с 8:30 до 9:00 мной сотруднику принимающей смены, вероятно, помощнику дежурного по учреждению, под запись его видеорегистратора были переданы жалобы прокурору и уполномоченному по правам человека.

05.11.2016 года заместитель начальника по БиОР ЛПУ РБ2 майор Андреев Е. в приватной беседе стал угрожать мне неблагоприятными последствиями в случае если я не прекращу подавать жалобы, после чего, мне перестали оказывать медицинскую помощь.

В ИК-7 в отношении меня применялись:

— с 15.06.2015 меня посадили на шпагат, отбили почки, икроножные мышцы через фанерку, били по голове ПР-кой, подвешивали за связанные за спиной руки, на протяжении 10 дней.

— с 25.06.2015 до окончания содержания в ИК-7 указанные выше действия повторялись каждые 3-4 дня.

В ЛИУ-4 меня сажали на шпагат 23 или 24.12.16 в наказание за то, что я услышал пытки Рухтаева Артема Александровича".

Показания Рухтаева сейчас расшифровываем, а оба этих клиента подписывают формуляр ЕСПЧ на представительство их для Nadya Radnaeva.



http://stop-torture.info/advokatskij-opros-primerina-petra-gennadevicha-27-12-2016/