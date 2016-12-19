Адская тотальная вырубка парка Кусково Elena L. Rusakova 485 29.12 10:18 |485 ВНИМАНИЮ СМИ! Хуснуллин уже отобрал власть у Путина? Что означает нарушение прямого запрета президента? Прямо сейчас, в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года, в темноте (у рабочих только налобные фонари) - адская тотальная вырубка парка Кусково. Падают 200-летние дубы один за другим. Спустя несколько дней после того, как сам президент в присутствии СМИ подтвердил незаконность работ и главный строительный бандит Хуснуллин божился изменить проект.

Просьба от жителей и депутатов: нужен квадрокоптер для съемок - есть сведения, что порубочные остатки стараются немедленно вывозить, чтобы сделать вид, что никакого парка и не было.

Ад происходит ближе к станции Плющево.





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