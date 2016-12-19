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В День чекиста
25.12 число просмотров 340 число записей 5
 
"Чепушилы" Потомского
25.12 число просмотров 778 число записей 5
 
Поехавший ЖЖ
24.12 число просмотров 1063 число записей 11
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3077 число записей 46
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2297 число записей 17
 
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7.12 число просмотров 3430 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3118 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3077 число записей 46
 
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Адская тотальная вырубка парка Кусково
Адская тотальная вырубка парка Кусково
Elena L. Rusakova
29.12 10:18 |  число просмотров 485
ВНИМАНИЮ СМИ! Хуснуллин уже отобрал власть у Путина? Что означает нарушение прямого запрета президента? Прямо сейчас, в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года, в темноте (у рабочих только налобные фонари) - адская тотальная вырубка парка Кусково. Падают 200-летние дубы один за другим. Спустя несколько дней после того, как сам президент в присутствии СМИ подтвердил незаконность работ и главный строительный бандит Хуснуллин божился изменить проект.
Просьба от жителей и депутатов: нужен квадрокоптер для съемок - есть сведения, что порубочные остатки стараются немедленно вывозить, чтобы сделать вид, что никакого парка и не было.
Ад происходит ближе к станции Плющево.
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Посты дня
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен
blogNavalny    29.12 10:50 |  число просмотров 239
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз всё брали "под личный контроль". Меняли подрядчиков. Мухлевали с контрактами
 
Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии
blogAnastasia Zotova    29.12 10:44 |  число просмотров 164
Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии Примерин Пётр Геннадьевич. Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом
 
Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо
blogНЕЗЫГАРЬ    28.12 12:03 |  число просмотров 1430
Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо Без подписи Школова не происходит ни одно назначение. Его подразделение собирает и анализирует информацию о доходах чиновников и силовиков, их связях и контактах.
 
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность
blogАркадий Бабченко    27.12 12:47 |  число просмотров 1789
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность "Журналистов Бабченко и Рынскую ищут приставы. За неоплату проезда". Почему вы даже фальшивку как следует сварганить не можете? У меня бесплатный проезд на общественном транспорте, дегенераты
 
Татарстан взбунтовался
blogDmitry Gudkov    27.12 12:08 |  число просмотров 1456
Татарстан взбунтовался "Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
 
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Татарстан взбунтовался
blogDmitry Gudkov    27.12 12:08 |  число просмотров 1456
Татарстан взбунтовался "Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
 
Апдейт по делу Оксаны Севастиди
blogIvan Pavlov    26.12 19:53 |  число просмотров 715
Апдейт по делу Оксаны Севастиди Завтра 27 декабря мы планируем встретиться с Оксаной в колонии, для чего сегодня выезжаем в Кинешму Ивановской области
 
Геополитика Путина
blogAndrey Loshak    25.12 18:30 |  число просмотров 2832
Геополитика Путина Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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Статьи дня
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров  29.12 11:27 |  число просмотров 51
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомств
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве
 29.12 11:16 |  число просмотров 51
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Накануне он был арестован
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События
Умер Фидель
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Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
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Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3430
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
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Музыка
Party Like A Russian
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Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
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В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
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Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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