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|Navalny 29.12 10:50 | 239
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|Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз всё брали "под личный контроль". Меняли подрядчиков. Мухлевали с контрактами
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|Anastasia Zotova 29.12 10:44 | 164
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|Примерин Пётр Геннадьевич. Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом
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|НЕЗЫГАРЬ 28.12 12:03 | 1430
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|Без подписи Школова не происходит ни одно назначение. Его подразделение собирает и анализирует информацию о доходах чиновников и силовиков, их связях и контактах.
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|Аркадий Бабченко 27.12 12:47 | 1789
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|"Журналистов Бабченко и Рынскую ищут приставы. За неоплату проезда". Почему вы даже фальшивку как следует сварганить не можете? У меня бесплатный проезд на общественном транспорте, дегенераты
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|Dmitry Gudkov 27.12 12:08 | 1456
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|"Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
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|Dmitry Gudkov 27.12 12:08 | 1456
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|"Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
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|Ivan Pavlov 26.12 19:53 | 715
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|Завтра 27 декабря мы планируем встретиться с Оксаной в колонии, для чего сегодня выезжаем в Кинешму Ивановской области
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|Andrey Loshak 25.12 18:30 | 2832
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|Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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|По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди".
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|9.11 |
| Alexander Osovtsov
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