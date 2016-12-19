



Евгений Школов - помощник Президента по кадрам и борьбе с коррупцией Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо. На протяжении года его аппаратный вес ослабевал, под серьезным ударом вновь оказался ГУЭБиК -антикоррупционное подразделение МВД, идет к завершению дело Сугробова (и ему грозит 22 года тюрьмы). И,наконец, подконтрольный Школову „Уралвагонзавод” Президент передал Сергею Чемезову.



В 2012 году назначенного помощником президента Евгения Школова называли главным „теневым силовиком” страны. Ему были даны широкие полномочия для проведения антикоррупционной политики, он фактически считался настоящим руководителем МВД, в его подчинении был одна из сильных оперативных групп ГУЭБиК и он отвечал за кадровую политику.



Без подписи Школова не происходит ни одно назначение. Его подразделение собирает и анализирует информацию о доходах чиновников и силовиков, их связях и контактах.

Считается, что именно Школову принадлежит идея национализации элиты, запрета иметь счета в зарубежных банках и собственность.



С именем Школова связывают и дело Сугробова, которое привело к войне МВД с ФСБ, до сих пор находящейся в активной стадии.



Что известно о Евгении Школове?

Считается, что он из „дрезденской группы” -сослуживцев Путина в ГДР. К этой группе относят Сергея Чемезова, Николая Токарева, Андрея Бельянинова. На самом деле, точных сведений о службе Школова с Путиным в Дрездене нет.

Сам Школов, уроженец Дрездена, из потомственной семьи чекистов. В биографии указывается, что его отец служил в Первом управлении КГБ в ГДР.



До 2000 года Школов с Путиным не пересекался. После ухода из КГБ с начала 90х годов жил в Иваново, работал руководителем городского отдела внешнеэкономических связей. После увольнения из мэрии в 1999, глава областного Совета промышленников Юрий Токаев устроил его работать директором-распорядителем Союза. Сегодня Токаев - глава крупной в Ивановской области компании „Кранекс”-первый заместитель губернатора Ивановской области.



Весной 2000 года Путин посетил Иваново и здесь произошла встреча Школова с президентом. Через некоторое время Школов назначен главным федеральным инспектором по Ивановской области.

В сентябре 2002 Школова переводят в Москву, он становится помощником главы администрации Волошина, а потом Медведева. Говорят, что перевод состоялся по протекции Полтавченко и Виктора Иванова. Некоторые считали, что Школов представлял Иванова-Сечина при Волошине- Медведеве ( в начале 2004 года он даже вошел в Совет директоров Аэрофлота, который курировал Иванов).



В октябре 2004 года по инициативе Медведева Школова увольняют из Кремля. И переводят на работу в „Транснефть” в качестве вице-президента. Школов курирует службу безопасности компании и внешнеэкономический департамент. Некоторые эксперты говорили тогда, что Школова готовят на замену Семену Вайнштоку. Другие считали, что это почетная пенсия для Школова.



В сентябре 2005 года Полтавченко предлагал назначить Школова губернатором Ивановской области. Однако, это место занял Михаил Мень. Школов тогда конкурировал тогда с депутатом Думы Михаилом Бабичем, которого поддерживали Грызлов и Патрушев. Говорят, что кто-то (а скорее это был Виктор Иванов) посчитали, что у Школова в области слишком много интересов.

Возможно, что после этого у Школова стали нарастать напряжение в отношении с Ивановым, которое позднее перерастет в конфликт.



В 2006 году Школова неожиданно переводят на работу в МВД. Он занимает место начальника Департамента экономической безопасности и оказывается под контролем заместителя министра внутренних дел Олега Сафонова (его называют зятем Виктора Иванова) и генерала Сергея Мещерякова. Возможно, что это назначение было „противовесом” группе Виктора Иванова. И тот факт, что из-под Школова тогда забрали Оперативно-розыскное бюро и отдали генералу Мещерякову демонстрировали нежелание этой группы усилению Школова. Но неожиданно Школов проявил невероятные способности. В 2007 году он становится заместителем министра внутренних дел вместо Олега Сафонова. Берет полный контроль за криминальны блок. Реформирует подразделение по борьбе с орпрестпуностью, в результате чего увольняют генерала Мещерякова.



Самым серьезным просчетом Школова становится назначение им 35-летнего полковника Андрея Хорева своим первым заместителем. Считается, что за Хорева ходатайствовал Сергей Дубик -начальник управления кадров Администрации, а другим его покровителем был глава администрации Сергей Нарышкин. Позднее Хорев был замешан в коррупционных скандалах. По публикациям в СМИ известно, что именно его кандидатура стала поводом для раздоров с УСБ ФСБ в процессе назначения руководителя ГУЭБиК.

Школов в коалиции с зам министра внутренних дел Кожахарем и начальником контрольного управления Администрации Чуйченко добиваются увольнения Хорева. И руководителем ГУЭБиК назначают Дениса Сугробова.



В июле 2011 года приходит очередь и для опалы Школова. Его увольняют с должности заместителя министра. Медведеву сильно не понравилась его жесткая оппозиция реформирования МВД.

Школов, имевший выход на Путина, доказывал, что реформа не продумана, что она ослабляет оперативные управления и экономические подразделения (которые хотели вообще ликвидировать). Считается, что к моменту увольнения Школова против него сложилась целая коалиция. Его оппонентами были Медведев, Нарышкин,Нургалиев, УСБ во главе с Фетисовым. Противниками Школова были также представители „омской группировки” в МВД- два заместителя министра Александр Смирный и Игорь Алешин. Смирный, как известно, был автором реформы в МВД.



Позднее, когда Школов станет куратором МВД в качестве помощника Президента, он уволит всю „омскую группировку” и персонально Смирного и Алешина.



Формальной причиной увольнения Школова станет и обвинение в его участии в деле Тольяттиазот в пользу АФК „Система”. Однако, доказательств этого нет.



По распоряжению Путина Школов в ноябре 2011 возглавит Совет директоров „Уралвагонзавода”.

Именно это предприятие вскоре станет известно как инициатор движения „рабочие за Путина”. Хотя личной заслуги самого Школова в этом проекте нет.

Но вот в идеи назначения Игоря Холманских полпредом в Уральском федеральном округе поучаствовал. Впрочем, считается что назначение представителя рабочих Холманских было операцией прикрытия назначения самого Школова помощником президента по кадрам.



Борьба за это место шла ожесточенная. И победу в ней одержал уже всеми „списанный” Школов, который получил указ о назначении 23 мая 2012 года.

В этом назначении у Президента были свои резоны:

во-первых, Школов как главный кадровик страны не представлял ни одну группу влияния в окружении президента. Более того, новый помощник находился в конфликте на тот момент с Медведевым, Нарышкиным,Виктором Ивановым,Патрушевым, руководством ФСБ и МВД, с налоговой службой;

во-вторых, две отставки в 2004 и 2011 продемонстрировали личную лояльность Школова президенту;

в-третьих, Школов не увяз в коррупционных скандалах и в конфликте интересов, он не обладал состоянием, его родственники не имели в Москве бизнеса;

в-четвертых, Путину по человечески нравился спокойный характер Школова и его идейность.

Период 2012-2014 был временем „сильного влияния” Школова. Он проводит кадровые назначения в МВД, усиливает блок экономической безопасности, вводит в оборот понятие „национализация элиты”.



Все это приводит к тому, что Школов становится буквальной фигурой „зла”, мешающий всем группировкам.



Первый серьезный аппаратный удар Школов получит весной 2014 года, когда сотрудники ФСБ задерживают генерала Сугробова и руководство ГУЭБиК МВД. Между силовиками начинается обмен ударами и компроматом. Говорят, что Президент, увлеченный украинскими делами, был взбешен конфликтом.



Экономическая безопасность была переведена на сотрудника ФСО Миронова, министр Колокольцев получил санкцию на самостоятельные действия, Школову запретили вмешиваться в деятельность следствия и ФСБ. Следующими аппаратными поражениями Школова стали: неудача вернуться к идеи создания единого Следственного комитета; не готовность пролоббировать снятие Чайки и замены его на заместителя министра внутренних дел Савенкова (которого позднее уволят по делу академиков).



В 2015-2016 Школов фактически будет в стороне от всех резонансных арестов. Усилится его конфликт с главой администрации Президента Сергеем Ивановым. Не удастся Школову наложить вето и на ряд кадровых инициатив Сергея Шойгу в министерстве обороны.



Но самый серьезный удар - это арест полковника Захарченко и новый виток арестов офицеров ГУЭБиК. Говорят, что это вызвало новый виток напряженности Школова с Сергеем Чемезовым. И удавшийся отказ Школова согласовать назначение „креатуры Чемезова” Кобенко главой РВК подтверждает натянутость конфликта между двумя генералами.



Личная жизнь семьи Школова не афишируется. Известно, что дочь Школова является супругой Михаила Кириллова, федерального инспектора по Ивановской области (с 2006 года).