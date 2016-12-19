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Татарстан взбунтовался
Татарстан взбунтовался
Dmitry Gudkov
27.12 12:08 |  число просмотров 880
Татарстан взбунтовался. Конечно же, из-за денег. Президент республики: «Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. На следующий год по отношению к этому году мы имеем минус 8 млрд. То есть весь заработок за следующий год, если мы хорошо поработаем, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли. Это самый легкий путь, который выбирают некоторые наши федеральные руководители. Наверно, президенту России докладывают, что это безболезненно. Как безболезненно? Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно. Огромные суммы теряют Москва, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, мы».

Регионов-доноров у нас немного. На всю страну — меньше десятка. Но именно они наиболее влиятельны, и именно против них правительство приняло крайне опасную меру: забирать еще 1% процент с налога на прибыль. Раньше забирали 2%, теперь — 3%, а это очень и очень серьезные деньги. Взамен пообещали поддержку консультациями, читай «вы нам деньги, мы вам — спасибо».

Вот и получили взамен обвинения в нарушении Конституции (когда надо, о ней в Татарстане вспоминают) и критику «некоторых наших федеральных руководителей», которые обманывают президента. Пока еще президент хороший.

Наверно, в правительстве позабыли 90-е годы, когда федеральный центр не знал, что бы еще такое пообещать Татарстану, чтобы он остался в составе РФ. С трудом уговорили. Теперь успокоились и снова бегут к тем же граблям.

Российская Федерация уже давно никакая не федерация. По отношению к регионам она ведет себя как типичная империя: выкачивает деньги в центр и там перераспределяет, как заблагорассудится федеральному правительству. Какие уж тут права регионов. Большинство из них молчит, а то и этих денег не увидит, но «доноры» уже поднимают голос. Они ведь являются донорами не только денег, но — некоторые из них — и электората, гигантских приписок на выборах. А 2018 год не за горами.

Это у граждан можно отбирать права, ничего не давая взамен. А вот региональные элиты уже начинают роптать.
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