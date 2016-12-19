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Апдейт по делу Оксаны Севастиди
Апдейт по делу Оксаны Севастиди
Ivan Pavlov
26.12 19:53 |  число просмотров 298

Апдейт по делу Оксаны Севастиди, о котором в прошлую пятницу высказался Владимир Путин:

В начале декабря мы направили в Краснодарский краевой суд апелляционную жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного срока на её подачу. Напомню, что срок на подачу жалобы был пропущен бывшим защитником Оксаны, который защищал её в суде первой инстанции. Кстати, Оксана Севастиди направила жалобу на этого адвоката в адвокатскую палату Краснодарского края, и в ближайшее время этот вопрос должен быть там рассмотрен.

21 декабря при ознакомлении с делом в Краснодаре мы узнали, что суд нам отказал в восстановлении пропущенного срока, признав причины пропуска неуважительными. В этот же день мы обжаловали отказ, и скоро (думаю что в январе) этот вопрос будет решён Верховным судом РФ. При ознакомлении было обнаружено много интересных деталей, но об этом сообщу позже.

Завтра 27 декабря мы планируем встретиться с Оксаной в колонии, для чего сегодня выезжаем в Кинешму Ивановской области.
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" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
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