Поддержите Театр.doc www.facebook.com 213 25.12 15:20 |213

Но есть театр, который вам не стоил в 2016 году ни копейки, это Театр.doc. Который сам сни



http://www.teatrdoc.ru/ donate.html мает помещение и платит за все, за что вы платите прекрасным государственным театрам, и, как и они, играет для вас спектакли - 50-60 спектаклей в месяц, и выпустил, опять же без вашего участия, 17 новых спектаклей в 2016 году. И у вас, дорогие москвичи и гости столицы, есть теперь возможность, если захотите, тратить на наш Театр.doc 100 рублей в месяц(если вы захотите поставить галочку "ежемесячно", то вы нам будете посылать эти 100 рублей не разово, а каждый месяц) .. Что поможет нашему выживанию и работе... Подробности вот тут! Дорогие москвичи и гости столицы. Вы тратите, что прекрасно, 8,5 миллиардов рублей на 81 государственный московский театр. То есть в среднем на один государственный московский театр вы тратите 8,7 миллиона рублей в месяц.(Эти цифры недавно на совещании в Театре Еромоловой сообщил заммэра Леонид Печатников).Но есть театр, который вам не стоил в 2016 году ни копейки, это Театр.doc. Который сам сни



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