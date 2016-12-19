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Арест за крест на бюсте Дзержинского
Арест за крест на бюсте Дзержинского
Pavel Chikov
23.12 13:25 |  число просмотров 738
Кнедлика в Краснодаре закрыли на 15 суток. Новый год проведет в спецприемнике. Жена Lusine Djanyan с малышом будут НГ без него.

А всё почему?

В День чекиста на памятнике Дзержинскому в Краснодаре появился деревянный крест. Позже его фото Alexey Knedlyakovsky разместил у себя в ФБ с комментарием.

Начальник краевого УФСБ так расстроился, что за Лёшей два дня охотились опера угрозыска. Приходили домой, пасли и приняли, как только тот вышел на улицу.

Привезли в отдел, где вместе с ментами ждали весь день решения, что с ним делать.

Как и прогнозировалось, уголовка у них не срослать, потому решили генералу сделать новогодний подарок в виде Кнедля за решеткой на 15 суток.
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" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
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