|Арест за крест на бюсте Дзержинского
|
23.12 13:25 | 738
|Кнедлика в Краснодаре закрыли на 15 суток. Новый год проведет в спецприемнике. Жена Lusine Djanyan с малышом будут НГ без него.
А всё почему?
В День чекиста на памятнике Дзержинскому в Краснодаре появился деревянный крест. Позже его фото Alexey Knedlyakovsky разместил у себя в ФБ с комментарием.
Начальник краевого УФСБ так расстроился, что за Лёшей два дня охотились опера угрозыска. Приходили домой, пасли и приняли, как только тот вышел на улицу.
Привезли в отдел, где вместе с ментами ждали весь день решения, что с ним делать.
Как и прогнозировалось, уголовка у них не срослать, потому решили генералу сделать новогодний подарок в виде Кнедля за решеткой на 15 суток.
|Обсудить в блоге автора