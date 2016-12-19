А всё почему?

В День чекиста на памятнике Дзержинскому в Краснодаре появился деревянный крест. Позже его фото Alexey Knedlyakovsky разместил у себя в ФБ с комментарием.

Начальник краевого УФСБ так расстроился, что за Лёшей два дня охотились опера угрозыска. Приходили домой, пасли и приняли, как только тот вышел на улицу.

Привезли в отдел, где вместе с ментами ждали весь день решения, что с ним делать.

Как и прогнозировалось, уголовка у них не срослать, потому решили генералу сделать новогодний подарок в виде Кнедля за решеткой на 15 суток.