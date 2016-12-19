В столице прикрывают и эту лазейку. Мосгордума решила «урегулировать вопросы организации столичными парламентариями митингов, пикетов и демонстраций», то есть обязать для такой встречи заранее получать разрешение, указывать численность участников, униженно просить местечко где-нибудь поближе, чем в прямой видимости от МКАД.

Правда, Мосгордума не может командовать федеральными депутатами, зато муниципальным (привет, Щукино!) и городским (остатки КПРФ) запретит легко. (Запрет на уровне Госдумы не замедлит последовать.)

Делается это с двумя очевидными целями. Нет, не ради «безопасности», о которой заявляют в Мосгордуме. А, во-первых, перед грядущими в наступающем году муниципальными выборами (снова привет, Щукино! Твой опыт победы оппозиции не прошел даром) и, во-вторых, перед принятием очень неуютного закона о платном въезде в город.

Специально для урбанистов оговорюсь: неважно, как вы относитесь к платным парковкам и какие у вас взгляды на огороженное шлагбаумами Садовое кольцо. Важно, чтобы вы и ваши оппоненты эти взгляды могли публично высказать в лицо городским властям, а не в затерянных в интернете блогах, как мухами, обсиженных ботами мэрии.

И вот именно этой возможности диалога горожан и лишают. (И, безусловно, лишат.)

Система сама обрубает себе обратную связь, будучи уверенной, что лучше знает, как надо, а горожане только мешают руководить прекрасным городом. Такой подход всегда заканчивается одним и тем же. Рано или поздно, так или иначе.