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Закрывают последнюю лазейку для митингов
Закрывают последнюю лазейку для митингов
Dmitry Gudkov
23.12 11:50 |  число просмотров 186
 Последней возможностью «свободно и без оружия» собираться в столице был формат «встречи с депутатом». Для этого не нужно было никаких согласований, никаких заборчиков и космонавтов. Объявить встречу хоть в помещении, хоть на улице – и обсуждать необходимые темы.

В столице прикрывают и эту лазейку. Мосгордума решила «урегулировать вопросы организации столичными парламентариями митингов, пикетов и демонстраций», то есть обязать для такой встречи заранее получать разрешение, указывать численность участников, униженно просить местечко где-нибудь поближе, чем в прямой видимости от МКАД.

Правда, Мосгордума не может командовать федеральными депутатами, зато муниципальным (привет, Щукино!) и городским (остатки КПРФ) запретит легко. (Запрет на уровне Госдумы не замедлит последовать.)

Делается это с двумя очевидными целями. Нет, не ради «безопасности», о которой заявляют в Мосгордуме. А, во-первых, перед грядущими в наступающем году муниципальными выборами (снова привет, Щукино! Твой опыт победы оппозиции не прошел даром) и, во-вторых, перед принятием очень неуютного закона о платном въезде в город.

Специально для урбанистов оговорюсь: неважно, как вы относитесь к платным парковкам и какие у вас взгляды на огороженное шлагбаумами Садовое кольцо. Важно, чтобы вы и ваши оппоненты эти взгляды могли публично высказать в лицо городским властям, а не в затерянных в интернете блогах, как мухами, обсиженных ботами мэрии.

И вот именно этой возможности диалога горожан и лишают. (И, безусловно, лишат.)

Система сама обрубает себе обратную связь, будучи уверенной, что лучше знает, как надо, а горожане только мешают руководить прекрасным городом. Такой подход всегда заканчивается одним и тем же. Рано или поздно, так или иначе.
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