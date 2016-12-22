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Грабли
Грабли
Видади Аббасов
22.12 15:14 |  число просмотров 383

В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей, то есть, на четверть.

По поводу отравления "Боярышником" уже были высказывания - надо меньше пить, не будете травиться. Видимо, здесь нужно произнести фразу - "Бросай курить, вставай на лыжи". Правда, аналогичные мероприятия касаются и других товаров - бензина, к примеру. Ничего, будете меньше ездить, пешком ходите. Апофигеем новаций может стать повышение чего-нибудь на еду - что, впрочем, тоже можно преданно выдать за заботу о народе и борьбу с ожирением. Правда, ожирение связано в первую очередь с отвратительным качеством суррогатов, которые называются у нас едой, но когда пропаганду волновала реальность?

Есть предложение не заморачиваться, и сразу установить счетчики на вдыхаемый воздух. В конце концов, природный ресурс, бесконтрольное потребление которого выглядит возмутительным - Ротенбергам и Сечиным снова не хватает денег.

Кстати, напомню, что в конце 80 табачные бунты были одной из последних капель, которые предварили крах советского режима. Я прекрасно помню очереди по полтысячи человек в киоски, перекрытые проспекты в Москве и Питере, барыг на Рижском рынке, толкающих 40-копеечную "Яву" за два рубля. Народ зверел и накапливал ненависть.

Грабли - наш народный и самый скрепный инструмент, что тут скажешь. Так что власти нужно только повыше подпрыгнуть, чтобы понадежнее получилось.
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