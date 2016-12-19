Это очень важный и трудный для меня текст. Прошу отнестись с пониманием. При этом должна сразу отметить, что у меня всё хорошо и я очень счастливый человек — не нужно жалости или сочувствия, просто примите к сведению.

Ну, начнём перекрестясь. Сегодня пришли новости: "декриминализации побоев в семье "заслуживает внимания", заключило правительство". Внимания, значит, заслуживает. Большинство своих "очень ценных мыслей по теме" я стараюсь держать при себе. Но вот взвесив все "за" и "против", я решила, что это тот редкий случай, когда моё высказывание может принести кому-то пользу (или предостеречь). Я не рассказала об этом даже во время известного флешмоба, но сейчас, похоже, настало время. Несколько долгих лет в своей университетской юности я была в очень токсичных отношениях и была жертвой домашнего насилия.

Писать об этом трудно - многие не поймут и осудят. Но только благодаря проекту http://nasiliu.net и нескольким эфирам главы проекта Анна Ривина (Anna Rivina) на эту тему, я поняла, что если бы я знала всё это раньше, можно было бы многое предотвратить. В частности, я очень рекомендую почитать расшифровку вот этого эфира: https://life.ru/…/sama_vinovata_chiem_siemieinyi_konflikt_o… (не смотрите, что лайф - эфир хороший).

Начну с главного: как и подавляющее число жертв Я МОЛЧАЛА. Аня говорит, что домашнее насилие — это прежде всего подавление одним партнёром другого. Начинается всё с психологического давления: будущую жертву изолируют от тех, к кому она могла бы обратиться за помощью: друзей, родителей. Ей говорят, что "её подруги дуры и просто ей завидуют". Всё это было в моём случае. Я верила каждому слову. Мама видела, что происходит, но я ничего не давала ей сделать.

Дальше. У насилия три стадии: сгущение конфликта (он чем-то недоволен в тебе), сама кульминация (ссора и/или рукоприкладство) и медовый месяц. Первая стадия у меня была почти перманентно: человек всегда был чем-то недоволен, я всегда была в этом виновата. Однажды он разбил машину матери и позвонил мне со словами "я не знаю, о чём ты думала, ведьма, но я попал в аварию". Ведьма готовила ужин и думала сколько сыра класть в салат. Но перед кульминацией его как правило всё же провоцировала ревность. В самый первый раз на глазах у компании из 3 человек он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить. Один мальчик пытался его от меня оторвать. Получил в лицо. После был медовый месяц с выпрашиванием прощения на коленях, залечиванием синяков и вот этим всем.

Статистики, как известно, немного и она не то что бы точная (жертвы молчат, напомню). И тем не менее из тех данных, что есть, разброс грубо 70 на 30 – 30% не возвращаются к насилию после первого инцидента. Я была в числе 70%. Случаи стали повторяться. Его мама психолог, (выступала тут тоже в рамках флешмоба). Когда я пришла и сказала "он выбил у меня бокал из руки, а потом повалил на пол и бил головой о кафельный пол. Что мне делать?" она сказала "он не мог, ты всё придумала". И добавляла, что я его провоцирую своими истериками. Психолог. При этом ей он при крупных ссорах тоже столы переворачивал и предметами швырялся. Но не мог, да — с чего б ему. Мои вещи ломал постоянно, это было в порядке вещей. Я опущу остальные аспекты насилия (всё итак ясно), но отмечу, что доминантой всё-таки оставалось психологическое давление.

Почему я так долго терпела? Потому что была убеждена (им), что вот он наш особый путь, мы особенные, не такие как все, и "просто такая сильная любовь", страсть и так далее. Что мама меня накручивает, что подруги дуры и простушки. Более того, я ещё очень долго считала, что во всём этом ВИНОВАТА Я.

Теперь кол ту экшн и цель этого поста. Особенно обращаю внимание людей, которые опять напишут про "эмоциональный эксгибиционизм" и "зачем, мол, надо такое рассказывать". Девушки, милые, смотрите на эти знаки!!! Не позволяйте себя изолировать, контролировать, подавлять. Это НЕ забота — это опасно. Нельзя. Уходите раньше. Меня из этих отношений спасли, физически вытянули. Потом я долго лечила депрессию и многие другие вещи, которые развились на фоне этих "прекрасных гармоничных отношений".

У этого человека всё хорошо, он социально успешен и его избранница безумно красивая молодая женщина. Я обращаю на это внимание, потому что домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру. В рамках флешмоба ещё как минимум одна девушка "из хорошего круга" рассказывала про аналогичную ситуацию. Это повсеместно. Прочитав расшифровку эфира с Аней я задумалась о том, что очень хочу, чтобы я была первая и единственная, с кем герой моего рассказа так обходился. Чтобы на мне это началось и кончилось. Но я также задумалась и о том, что если бы меня в момент, когда это происходило, прямо спросили "да или нет?!" - я бы всё отрицала и выгораживала его. А что если и у многих, у этой девушки, так?

Подытоживая. Не молчите. Ищите помощь сразу. Не будьте как я – не тратьте годы жизни на такое. Это у меня был хоть и серьёзный и долгий и мучительный, но роман. И он хоть и ужасно, но кончился. Детей нет - всегда можно уехать к маме-папе. А если это брак и/или идти некуда?

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