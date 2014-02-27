Возмещать этот ущерб придется рядовым гражданам Украины, их детям, внукам и правнукам (а, возможно, и праправнукам).







Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивает «дыру» в капитале национализированного Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в 148 млрд гривен (около $5,6 млрд по текущему курсу). Она отметила, что Приватбанк почти год не выполнял норматив обязательного резервирования, а просроченная задолженность перед регулятором по стабилизационным кредитам достигла 14 млрд гривен, а общая задолженность — 19 млрд гривен. «Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании», — сказала глава НБУ.



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Иными словами, Коломойский вывел из «Привата» на свои «бизнесА» те самые $5,6 млрд., и спокойно уехал в Швейцарию («украл – выпил – в Лондон»). Причем это лишь предварительная оценка. В таких масштабных аферах конечная сумма украденного, как правило, оказывается больше.



Расплачиваться будут все граждане Украины, ведь власти незалежной приняли решение не банкротить банк, а «спасать» его через национализацию. Закрывать «дыру» государственными деньгами, ну и на время взять взаймы у многострадального МВФ. Вся доходная часть бюджета Украины на 2017 г. – 706 млрд. гривен. Выходит, Коломойский «вынес» из бюджета беднейшей страны Европы более 20%. Это мировой рекорд.



По сообщениям СМИ, правительство собирается для затыкания «дыры» выпустить облигации займа, то есть еще больше увеличить госдолг, который уже приближается к 100% ВВП. Россиянам, напомню, украинское правительство должно $3 млрд. Эти деньги попали в бюджет страны, были потрачены на социальные нужды и официально признаны МВФ суверенным долгом. Не исключено, что часть этих денег пошла на стабкредиты Нацбанка Украины «ПриватБанку». Украина возвращать деньги отказывается, предпочитая судиться в Лондоне, платить огромные гонорары юристам и, в конечном счете, отдать не только сам долг, но еще заплатить пени и штрафы.



Ни официальные лица, ни правоохранительные органы в Киеве даже не ставят вопрос о привлечении Коломойского в уголовной ответственности (ну не может же быть, чтобы они хотели сначала решить проблемы «Приват-банка» госденьгами, а потом сами «приватизировать» его за две копейки?).



Это отличный кейс для международной аникоррупционной полиции, о которой я писал в New York Times.



Может, если многочисленные украинские «антикоррупционные» ведомства закрывают глаза на Коломойского, им стоит заняться российской генпрокуроре? Она недавно заявила о готовности возглавить «движение» и начать возвращать украденные и спрятанные за границей деньги. Ну вот, хотя бы эти 3 млрд.долларов. В целом Россия вложила в «незалежную экономику» более 60 млрд. долларов (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Татнефть, Русал и т.п.) – думаете, читатель, еще не все эти деньги «помножены на «0»? Ну-ну.



Теперь почитайте заявление, написанное в прошлом году по более мелкому, но весьма показательному «делу», связанному с Коломойским и моими бывшими чудо-манагерами:











«Крыша» у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали. Хотя, возможно, она, эта крыша, в уходящем году рухнула?



Ну вот так интересно.



И теперь еще раз в ответ на вопрос по этой нашей с проф. В.Иноземцевым публикации…







Да-да, эти 6 млрд. долларов, присвоенных гг. Коломойским и Боголюбовым, и есть часть того ежегодно «исчезающего» и вновь «обнаруживающегося» триллиона долларов.



Громадяни, що будемо робити?