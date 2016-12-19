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Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
Марина Давыдова
21.12 16:47 |  число просмотров 485
Итак, это случилось!
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах.
Объясняю всем, кто не в курсе и не понимает, что происходит: объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его УНИЧТОЖЕНИЕ!
Помнится, когда г-н Заславский был назначен и.о. ректора, я объясняла Елена Гремина (Elena Gremina), бросившейся (ох, Лена, Лена!) защищать его от гнева коллег: «Поймите, назначение этого человека приведет к разгрому театроведческого факультета. Именно он падет первой жертвой. Факультет эстрады может не беспокоиться. Ради уничтожения театроведческого ф-та – не в последнюю очередь – Минкульт и назначил г-на Заславского. Ибо именно театроведческий факультет – главный рассадник фронды. Это его выпускники поддерживают «неправильный театр». Это его выпускники – главные борцы с мракобесием Минкульта. Это его выпускники знают цену самому г-ну Заславскому. Дайте немного времени, и это случится. Параллельно новоиспеченный ректор будет писать мимишные отчеты об улучшении быта студентов, закупке новой мебели… Ага…»
И вот все предсказанное случилось.
То, как обставлено уничтожение-слияние, вызывает у всех приличных людей приступ тошноты. Решение принималось на Ученом совете, когда декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова лежала дома после тяжелейшей аварии. Большая часть педагогов факультета и студентов вообще не была поставлена в известность о том, что происходит. Они узнали об этом сегодня из сообщений ИТАР-ТАСС!!! В том числе и педагоги и студенты самого продюсерского факультета, которые в массе своей тоже не сильно счастливы по поводу этого удивительного решения. Зато членам Ученого совета было сказано, что с руководством факультетов слияние согласовано.
Для прессы же г-н ректор говорит следующее: слияние происходит, потому что критикам сегодня необходимо знание и продюсерского дела тоже. Как остроумно заметил кто-то в ФБ, знание продюсерского дела сейчас необходимо и режиссерам, и даже сценографам. Давайте всех их сольем с продюсерским факультетом.
Послушайте…
Такое уничтожение уже происходило в нашей истории. Оно случилось в конце 40-х годов. Тогда театроведческий факультет тоже был разгромлен. Только тогда это называлось «кампанией по борьбе с космополитами». Тогда тоже среди самих театроведов находились подонки, устроившие «борьбу», а лучшие люди были уничтожены. Нынешний ректор, искушенный в менеджерских играх, никаких кампаний не устраивает. Просто тихой сапой сливает «космополитов». Он назначит деканов сводного факультета какого-то своего человечка. А тот превратит «нехороший факультет» в спокойный и законопослушный.
Педагоги театроведческого смертельно запуганы. Они отказываются давать комментарии. Они ждут увольнений. Они прямо пишут об этом в личных сообщениях и закрытых группах («мне надо довести курс, потом я сам(а) уйду», «я уже старый человек, я не выдержу этой борьбы», «я не могу бороться с этим негодяем, я больна, у меня нет на это моральных сил»). Буквально так.
Еще раз для непонятливых. В вузе, который закончило большинство известных театральных критиков страны, уничтожают один из лучших факультетов. На наших глазах. Уничтожает подлец, назначенный туда Минкультом.
Педагоги других факультетов, неужели вы это допустите? Еще ведь есть процедурный шанс все остановить
Студенты театроведческого, неужели вы будете молчать?
Выпускники театроведческого, мои дорогие друзья, неужели мы ничего не предпримем?
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