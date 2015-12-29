После моего заявления о намерении участвовать в президентских выборах я раздал кучу интервью. Один из самых часто повторяющихся вопросов — о том, как я собираюсь агитировать людей за себя голосовать, если у меня доступа к телеку нет, к федеральным печатным сми — тоже нет, и рекламу на первом канале мне точно не продадут. Всё так. Всё это слабые стороны нашей кампании. Давайте попробуем зайти со стороны сильных. Что в смысле агитации можем делать мы и не может ни власть, ни другие кандидаты? Правильно: говорить правду. Поэтому давайте вместе проведём эксперимент без телевизора, но с правдой. Я прямо сейчас попробую немного сагитировать жителей очень крупного российского города поддержать мою кандидатуру. Возьмём, для примера, Нижний Новгород (пятый по величине город страны) и расскажем его жителям правду: мэр города, член партии «Единая Россия», тайно купил две квартиры в США, Майами, штат Флорида. Заплатил за них 130 миллионов рублей. А покупки семья мэра делала ровно в то время, когда вся его партия и «национальный лидер Путин» бились в истерике насчёт того, какие они великие патриоты и как противостоят этой самой Америке. Смотрите: А если хотите не просто посмотреть, но и сами убедиться во всём, изучив документы, то и читайте: Итак. Нижний Новгород — город миллионник, крупный промышленный и экономический центр. Находится в живописном месте слияния двух рек Волги и Оки. Старый центр города, набережная, нижегородский кремль, Минин и Пожарский, завод ГАЗ — все это Нижний Новгород. Но не все хорошо в Нижнем Новгороде. Город является одним из самых бедных миллионников.64% населения являются малоимущими. То есть более чем половине населения денег хватает только на предметы первой необходимости. За чертой бедности с доходом менее 9000 рублей — каждый десятый нижегородец. В прошлом году перед Новым годом в Нижнем перестал ходить общественный транспорт. Не было денег на топливо для автобусов, а электричество для троллейбусов и трамваев отключили за неуплату. В этом году чиновники надеются на малоснежную зиму, поскольку в бюджете не хватает денег на уборку улиц. В Нижнем Новгороде есть мэр, вернее, Глава города, так эта должность называется официально. Глава избирается депутатами городской думы из числа самих депутатов, и с октября 2015 года эту должность занимает Карнилин Иван Николаевич. Как и положено, он член Единой России. Как и положено, он всю жизнь свою посвятил отечеству — непрерывно избирался в городскую думу на протяжении 22 лет, аж с 1994 года! И, как положено высокопоставленному представителю путинской власти, это потрясающий патриот, ведущий скромнейший образ жизни и презирающий ценности, навязываемые нам Западом. В немногочисленных интервью Иван Николаевич рассказывает, как он любит русскую природу и отдыхает душой на земле в Шатковском районе Нижегородской области, плавает в речке и ходит в баню. Интервью Он любит похвастаться тем, как непрерывно общается с населением, отчитывается об установке аж четырех лавочек на проспекте Ленина. И о других важных заслугах тоже рассказывает. Например, о том, как нашел средства, чтобы купить 1000 пасхальных куличей и раздать их старикам. Из депутатского отчета Ивана Карнилина Нет никаких сомнений, что пасхальные куличи — это именно то, что так нужно нижегородцу, находящемуся за или около черты бедности. Зачем льготный общественный транспорт или пандус в подъезде, если есть кулич? Ну а сейчас я совершу действие возмутительное и даже просто оскорбительное для каждого чиновника-единоросса. Я ввожу фамилию «Карнилин» в реестр собственников недвижимости Майами, штат Флорида. То же самое может проделать каждый из вас и лично убедиться в том, что все наши данные соответствуют действительности. И сразу вижу некую Альбину Карнилину, владеющую недвижимостью в Майами. Опять открываем интервью, где Иван Николаевич говорил о речке и бане и видим, что его супругу зовут точно так же — Альбина Карнилина. Еще Иван Николаевич рассказывал о детях и маленьких внуках. В другом интервью он даже уточнил имена детей и внуков. Сына зовут Николай, дочь — Ирина, а внучку — Валерия. Дети, по собственным словам Карнилина, не бизнесмены какие-то и не лоботрясы, а идут по стопам отца — работают на госслужбе. КП Не подумайте, я не из праздного любопытства изучил и рассказываю так подробно о членах семьи главы Нижнего Новгорода. Эти имена нам еще пригодятся. Вернемся к квартире в Майами. Там следующая ситуация. Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений. Давайте рассмотрим квартиру повнимательнее. Она располагается вот в этом доме — самом высоком на первой линии, с выходом к пляжу, собственным пирсом, бассейном и прочими радостями жизни в Майами. La Perla Пирс и пеликаны у La Perla Басик для жильцов La Perla Совершенно свободно (спасибо открытости города Майами!) можно получить схему планировки квартиры мадам Карнилиной и даже фотографии интерьеров. Изучим. На схеме видно огромную гостиную с опоясывающей террасой, две спальни, две ванные комнаты, гардеробную комнату. В реальной жизни квартира выглядит так: Все фотографии Ну погодите, скажете вы, мало ли Альбин Карнилиных? Это же наверняка тезка жены мэра Нижнего! Отвечаю: во-первых, Альбин Карнилиных мало, да. А во-вторых, в документе на американскую квартиру указан наследник покупателя, некая Овчинникова Ирина Ивановна, которая проживает... в Нижнем Новгороде. В документах о передаче права собственности указан ее конкретный адрес. Выдержка из документа о продаже квартиры 1908 Уже в нашем родном Росреестре заказываем выписку на квартиру по этому адресу и находим там следующих собственников — Карнилина Альбина Ивановна и Карнилина Ирина Ивановна. Обратите внимание, не Овчинникова, как в американских документах, а Карнилина. Вспоминаем список родственников мэра Нижнего Карнилина, который я составлял в начале поста, и видим, что точно так же зовут дочь главы города. То есть пока у нас в комплекте доказательств две полных тезки жены и дочери мэра Нижнего Новгорода. Но мы же хотим больше доказательств, правильно? В своей декларации Карнилин указывает в собственности квартиру. Огромную по меркам Нижнего Новгорода, почти 300 м2. С таким метражом найти ее совсем несложно. Вот выписка, а в ней список владельцев: Под первым номером мы видим Карнилина Ивана Николаевича. Это мэр Нижнего Новгорода, в его декларации мы эту квартиру и обнаружили. Под номером два Карнилина Альбина Ивановна, полная тезка жены мэра Нижнего Новгорода и, одновременно, тезка покупательницы квартиры в Майами. Под номером три Карнилин Николай Иванович, полный тезка сына мэра Нижнего Новгорода. И четыре, Карнилина Ирина Ивановна. Полная тезка дочери мэра Нижнего Новгорода, а также тезка наследницы квартиры в Майами. Итого получается, что дамы-покупательницы американской недвижимости живут в России в одной квартире с мэром Нижнего Новогорода Иваном Карнилиным. Поэтому давайте заканчивать эти игры в полных тёзок, очевидно, что это и есть семья мэра Нижнего Новгорода. Вы могли заметить, что в российских документах (более старых) дочь мэра указана с фамилией Карнилина. А в американских с другой фамилией — Овчинникова. Объяснение самое очевидное — она вышла замуж. Убедиться в этом довольно легко, найдя Ирину Овчинникову из Нижнего Новгорода всоцсетях. Посмотрите на фото семьи Карнилиных 2000 года. Девочке Ирине на фото лет 10-12. Семейное фото Карнилиных из официального интервью А теперь на эту фотографию из соцсетей. Узнаете ? Этот снимок мы нашли в профиле Ирины Овчинниковой из Нижнего Новгорода. Она в 2012 году вышла замуж и сменила фамилию. Вот она фотографируется в свадебном платье. А вот она отмечает день рождения дочери. Обратите внимание на бумажную гирлянду. Написано «Лерочке 1 годик». И еще раз вспоминаем интервью мэра Ивана Карнилина, где он говорил о том, что у него есть внучка Валерия. У нас уже три поколения имен Карнилиных совпадают, поэтому давайте двигаться дальше. Ведь есть еще много чего интересного. Переносимся в 2014, когда семья Карнилиных уже счастливые обладатели первой квартиры с видом на океан. Тогда весной 2014 международная обстановка накаляется — начинается война на востоке Украины, теперь уже секторальные санкции, все говорят о начале новой Холодной войны. Настоящий единоросс, следуя линии партии на патриотизм и импортозамещение, должен был бы быстрее продать квартиру во вражеском Майами, купить домик на Черном Море и помогать отстаивать геополитические интересы. Что же происходит в нашем случае? Ровно в тот день, когда над востоком Украины сбивают малазийский Боинг и уже действительно начинается холодная война с Европой и США, Альбина Карнилина покупаетза $1,100,000 еще одну квартиру в Майами в этом же доме. Квартира дороже и, соответственно, больше. Общая площадь 159 кв.м., там так же есть две спальни, две ванные комнаты, два балкона и прекрасный вид из окна. Подведем итоги. Супруга Главы города Нижний Новгород в 2013 и 2014 годах покупает в городе Майами, США, две квартиры общей стоимостью почти два миллиона долларов или 130 миллионов рублей. Огромная сумма, в Нижнем Новгороде можно купить около 60 хороших однокомнатных квартир на эти деньги. Нигде нет никакой информации о том, что Альбина Карнилина является бизнесвумен или госслужащим с огромным официальным доходом. Зато ее муж работает депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода уже 22 года, а сейчас стал мэром. Его официальный доход за 2015 год составляет 4.7 млн рублей. А жену, Альбину Ивановну, он просто «забыл» упомянуть в декларации. Удивительно, ведь совсем недавно он рассказывал в интервью про их крепкую и дружную семью. Мы направили в мэрию Нижнего официальный запрос — но содержательной информации не получили. Зато очень смеялись, когда обнаружили, что чиновники начали судорожно удалять информацию о семейном положении Карнилина с официального сайта. Новая версия сайта гор администрации. Старая версия доступна в кэш И еще один забавный факт: cемья Карнилиных заплатила в бюджет США одних только налогов на недвижимость за 2014-2016 год около $76,000 или почти 5 млн рублей. Это можно легко увидеть в том же реестре Майами (квартира 1, квартира 2). В 2015 году эти налоги составили $26,280.55 или более трети официальных доходов Ивана Карнилина. Как это, интересно, работает? Пятого ноября этого года глава Нижнего Новгорода после работы заскочил в банк и оформил перевод 1.7 млн рублей со своего российского счета в муниципалитет Майами? Мы точно знаем, что счета были оплачены в этот день. История налоговых платежей по одной из двух квартир Карнилиных в Майами Подводим итоги: 1. Семья мэра Нижнего Новгорода прикупила две квартиры в Майами. 2. За квартиры они заплатили 130 миллионов рублей, что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи. Источник средств для покупки неизвестен. Как тут ни вспомнить, что если бы был принят наш законопроект о борьбе с незаконным обогащением, то уже этого было бы достаточно, чтоб возбудить уголовное дело. 3. Квартиры незадекларированы. До последнего момента Карнилин везде указывал, что женат, а после нашего запроса начал удалять информацию о семье. Возможно, тут фиктивный развод, но сути это не меняет. 4. Раз купили квартиры и платят налоги в США, значит, есть и банковские счета. А владение ими прямо запрещено для чиновников и их жён. 5. Всё это устроил мэр одного из беднейших городов, где каждый десятый житель живёт за чертой бедности (то есть официально нищий), а 64% официально малоимущие (то есть официально бедные). 6. Эти факты должны быть известны и ФСБ, и МВД, и администрации президента (повторюсь, это глава не деревни, а крупнейшего города), но они считают такое в порядке вещей, так как у их руководителей похожая ситуация. А если они не знают, то просто профнепригодны. Зачем нам спецслужбы и правоохранители, которые знают меньше, чем общественный Фонд борьбы с коррупцией. А основной вывод здесь может быть только один: эту власть надо менять. Она деградировала, заворовалась, изолгалась и никогда не сможет улучшить сама себя. Власти нужно бросить вызов на честных выборах. Я это и делаю и прошу поддержать меня. Если вам кажется, что я должен стать одним из кандидатов, то зайдите сюдаhttps://2018.navalny.com/ и оставьте своей имейл, по которому мы потом получим с вас подпись. И конечно, в рамках этого агитационного эксперимента мне очень нужна ваша помощь с распространением информации. Распространите этот ролик. Особенно, если вы живёте в Нижнем Новгороде. Ссылки на местных ресурсах, форумах, чатах будут очень полезны. Ещё более полезны будут ссылки там, где нам не дадут покупать прямую рекламу: Одноклассники и Вконтакте. Самое прекрасное, что вы можете сделать, это оставить этот ролик в своих соцсетях и написать прямым текстом то, что вы по этому поводу думаете. Например: я живу в Нижнем и меня категорически не устраивают тайные квартиры нашего главы в Майами на фоне отмены автобусных маршрутов. Поэтому я хочу, чтобы на выборах был кандидат, который говорит правду, и я отдам подпись за его выдвижение. Возможно, никакой другой агитации мне и не надо. https://2018.navalny.com/