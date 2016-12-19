|Фиксируем прорыв Агоры в ЕСПЧ
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20.12 14:09 | 540
| 15 решений вынес Европейский суд по правам человека по делам Агоры в этом году. До этого у нас всего было 6 решений, так что фиксируем прорыв.
Больше всего решений по линии "Зоны права" - 7 тяжелобольных осужденных, не получавших требуемую медицинскую помощь: Лавров, Топехин, Кондрулин (скончался), Майленский (скончался), Климов (скончался), Абрамян и Пашкевич (скончался). Все умершие успели подать жалобы в ЕСПЧ.
Второй блок решений - дела о полиции. Впервые по нашим дела пытки в полиции доказал Алексей Глухов (Alexey Glukhov) по делу Леонида Петрова, которого полицейские Чувашии избили, привязали к ноге гирю и выбросили из окна отдела. 27,000 евро это стоило властям, менты не пострадали, а чувак продолжает сидеть по делу об убийстве. Удивительно, но во время пыток он вину не признал, зато признал ее потом.
Она же добилась признания незаконной принудительную госпитализацию в психиатрический стационар алтайского журналиста Руслана Макарова. Это первое у нас решение ЕСПЧ по делам гражданских активистов/журналистов.
Можно сказать, полностью прокачанной в уходящем году оказалась тема с ВИЧ-положительными бывшими советскими гражданами, которые обзавелись семьями в России, и которых из-за статуса миграционные власти пытались выдворить из страны. Дела Новрук и Устинова против России закончились выдачей им разрешений на проживание и компенсации по 15,000 евро. Ранее КС РФ признал эти запреты в российских законах неконституционными (я писал об этом).
И вот сегодня Суд опубликовал решения (определения) по жалобам Даниил Константинов и Белов, Александр Анатольевич. Власти признали незаконность длительного содержания их обоих в СИЗО и волокиту при обжаловании продления ареста (у Белова-Поткина). ЕСПЧ удовлетворил просьбу властей об односторонней декларации по делу и присудил им небольшие компенсации (2,700 и 2,500 евро).
Всего по 15 нашим решениям ЕСПЧ взыскал с России в этом году 188,000 евро.
51 наше дело коммуницировано властям России и еще 137 зарегистрированы и ожидают своей очереди. В 2017 решений будет еще больше, наконец, дойдет очередь и до знаковых, резонансных дел, вроде Pussy Riot, Навального, Ассоциации ГОЛОС, основной массы болотников. Не менее важными будут групповые дела иностранных агентов, провокаций по делам о наркотиках и суицидов военнослужащих в российской армии. Намерены дожимать тему с медициной в тюрьмах (и вообще ФСИН нас разозлил, мы с нее теперь долго не слезем).
Роль и значение Европейского суда по правам человека заметно выросли. Сегодня это единственный суд, где россияне могут рассчитывать на справедливость и правосудие.
Это направление тем не менее для нас не единственное, основной остается работа на местном уровне. О результатах там напишу отдельный пост.
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