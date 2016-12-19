15 решений вынес Европейский суд по правам человека по делам Агоры в этом году. До этого у нас всего было 6 решений, так что фиксируем прорыв. Больше всего решений по линии "Зоны права" - 7 тяжелобольных осужденных, не получавших требуемую медицинскую помощь: Лавров, Топехин, Кондрулин (скончался), Майленский (скончался), Климов (скончался), Абрамян и Пашкевич (скончался). Все умершие успели подать жалобы в ЕСПЧ.

Абрамян согласился на мировое соглашение, предложенное властями, в 15,000 евро.

Интересная история с Кондрулиным. Он умер, при этом не оставил родственников, кто мог бы поддержать жалобу. ЕСПЧ признал заявителем саму Агору, создав тем самым важный прецедент по делам из России.

По делам больных осужденных обычная сумма компенсации - 20,000 евро. Работали тут Ирина Хрунова, Светлана Сидоркина (Svetlana Sidorkina) иСергей Петряков (Sergey Petryakov). Успеха в Страсбурге бы не было без работы на местах адвокатов Андрей Лепёхин, Алексеи Бушмаков (Aleksei Bushmakov) и членов ОНК. Второй блок решений - дела о полиции. Впервые по нашим дела пытки в полиции доказал Алексей Глухов (Alexey Glukhov) по делу Леонида Петрова, которого полицейские Чувашии избили, привязали к ноге гирю и выбросили из окна отдела. 27,000 евро это стоило властям, менты не пострадали, а чувак продолжает сидеть по делу об убийстве. Удивительно, но во время пыток он вину не признал, зато признал ее потом.

Наверное, самое громкое наше решение ЕСПЧ в этом году - это дело майора Евсюкова и признание российское государство виновным в том, что доверило оружие неуравновешенному человеку. Потерпевшие спустя 7 лет получили-таки компенсацию - по 12,500 евро на каждого заявителя. Работала Ирина Хрунова. Она же добилась признания незаконной принудительную госпитализацию в психиатрический стационар алтайского журналиста Руслана Макарова. Это первое у нас решение ЕСПЧ по делам гражданских активистов/журналистов. Можно сказать, полностью прокачанной в уходящем году оказалась тема с ВИЧ-положительными бывшими советскими гражданами, которые обзавелись семьями в России, и которых из-за статуса миграционные власти пытались выдворить из страны. Дела Новрук и Устинова против России закончились выдачей им разрешений на проживание и компенсации по 15,000 евро. Ранее КС РФ признал эти запреты в российских законах неконституционными (я писал об этом). И вот сегодня Суд опубликовал решения (определения) по жалобам Даниил Константинов и Белов, Александр Анатольевич. Власти признали незаконность длительного содержания их обоих в СИЗО и волокиту при обжаловании продления ареста (у Белова-Поткина). ЕСПЧ удовлетворил просьбу властей об односторонней декларации по делу и присудил им небольшие компенсации (2,700 и 2,500 евро).

Ранее аналогично закончилось дело активиста арт-группы "Война" Леонида Николаева, трагически погибшего. Власти также признали, что слишком долго держали его в СИЗО. По этим трем делам работали Natasha Dobreva, Ирина Хрунова и Damir Gainutdinov. Всего по 15 нашим решениям ЕСПЧ взыскал с России в этом году 188,000 евро. 51 наше дело коммуницировано властям России и еще 137 зарегистрированы и ожидают своей очереди. В 2017 решений будет еще больше, наконец, дойдет очередь и до знаковых, резонансных дел, вроде Pussy Riot, Навального, Ассоциации ГОЛОС, основной массы болотников. Не менее важными будут групповые дела иностранных агентов, провокаций по делам о наркотиках и суицидов военнослужащих в российской армии. Намерены дожимать тему с медициной в тюрьмах (и вообще ФСИН нас разозлил, мы с нее теперь долго не слезем). Роль и значение Европейского суда по правам человека заметно выросли. Сегодня это единственный суд, где россияне могут рассчитывать на справедливость и правосудие. Это направление тем не менее для нас не единственное, основной остается работа на местном уровне. О результатах там напишу отдельный пост.