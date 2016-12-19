Енисейский Роскомнадзор оперативно отреагировал на публикацию об угрозах курагинского бандита Андрея Ащеулова. Представитель ведомства потребовал удалить аудиофайл с сайта, так как он содержит нецензурную лексику. Не по закону, сообщил представитель, публиковать маты. Наказание может последовать очень серьезное. Тут и штраф, и предупреждение.

Это все, что надо знать о приоритетах государства в сфере правопорядка в государстве и всей сути власти. Не беда, что бандиты держат в страхе целый район крупнейшего субъекта РФ. Не страшно, что грозят убить журналиста. Главное, чтобы не матерились.