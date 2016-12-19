"Облавы" на призывников набирают обороты Alexandr Peredruk 1563 20.12 13:22 |1563 Хотите забавную историю? Только что звонил нам сотрудник полиции из Москвы. Сегодня он закончил ночную смену, но домой не попал - у молодого человека отняли полицейскую форму, нагрудный знак и отвезли в военный комиссариат, где он уже одним прошел медицинское освидетельствование без обязательной диагностики. А когда поступал на службу обещали, что не призовут. К слову, так называемые "облавы" на призывников в эту призывную кампанию вновь набирают обороты. Обсудить в блоге автора